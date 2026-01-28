الصلح: لبنان لا يبنى بالجباية بل بالإنتاج

أشار النائب ، في جلسة مناقشة موازنة 2026، إلى أن " لا يبنى بالجباية، بل بالإنتاج"، وقال: "على الحكومة أن تنصف المناطق وتدعم قطاعات الإنتاج".



وخلال مناقشة جلسة الموازنة في ، اليوم الأربعاء، اعتبر أن "ما يفرض على لبنان ليس إصلاحا، بل هو إخضاع"، لافتا إلى أن "السيادة لا تتجزأ"، وقال: "من يقبل بالوصاية الاقتصادية يقبل بالوصاية السياسية، ومن صمد هو الشعب وليست السياسات".





ولفت إلى أن "تبرير استهداف اللبنانيين لا يمكن القبول به"، مشيراً إلى أن "المواقف الرسمية تظهر عجزاً في الدفاع عن شعبها ولا ترقى إلى مستوى الحدث".