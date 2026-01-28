عراقجي: القوات الإيرانية على أهبة الاستعداد وأصابعها على الزناد للرد فورًا وبقوة

أكّد ، اليوم الأربعاء، أن "القوات على أهبة الاستعداد وأصابعها على للرد فورًا وبقوة على أي عدوان".



وأشار إلى ان "دروس حرب الـ 12 يومًا مكّنتنا من الرد بصورة أقوى وأسرع وأعمق".



أضاف: " رحّبت دائمًا باتفاق نووي عادل ومنصف ومفيد للطرفين ويقوم على أساس الندية وخالٍ من الإكراه والتهديد والترهيب".



ختم: "لا مكان للأسلحة النووية في حساباتنا الأمنية ولم نسعَ يومًا إلى امتلاكها".

