البزري: العدالة الاجتماعية غائبة في الموازنة

قال النائب إنَّ "الموازنة التي يناقشها مجلس النواب لم تلحظ بشكل جدي احتياجات المواطنين الذين تعرضوا للاعتداءات وهجروا من مناطقهم".



وفي كلمة له في ، اليوم الأربعاء، ذكر أن ما هو واضح في الموازنة غياب العدالة الاجتماعية إلى جانب غياب أي توجه إصلاحي واضح.



وتابع: "هذه الموازنة للأسف بقيت كما سابقاتها ولتسمح لنا بالعتب فكنا نتوقع موازنة مختلفة تماماً عمّا وضع بين أيدينا ولا سيما أنها الموازنة الحكومية الأولى في عهد جديد نراهن عليه".