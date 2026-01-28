وزير الاقتصاد خلال إطلاق غرفة التجارة البريطانية - اللبنانية: منصّة لمضاعفة الصادرات والاستثمار

أعلن والتجارة عامر البساط أنّ "إطلاق غرفة التجارة – يشكّل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين والمملكة المتحدة، ويمثّل منصّة أساسية لمضاعفة الصادرات والاستثمارات بين البلدين".





موقف الوزير البساط جاء خلال حفل إطلاق غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية (British Lebanese Chamber of Commerce)، الذي أقامه هايمش كاوِل في مقرّ إقامته ، بحضور عدد من روّاد ورجال الأعمال اللبنانيين وأعضاء محتملين في الغرفة.





وأشار البساط إلى أنّ "غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية ستشكّل منصّة لزيادة الصادرات والاستثمار بين بلدينا، وجزءاً مهماً من مسار انتقال لبنان، كاقتصاد وبلد، من مرحلة التعافي إلى الانخراط مجدداً في مسار الازدهار، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار وبناء شراكات متينة مع الأسواق الدولية".





اعتبر السفير أنّ "إطلاق الغرفة يشكّل خطوة أساسية لتعزيز الشراكات التجارية وخلق فرص جديدة للشركات في البلدين".





وأكّد رئيس الغرفة فريد شديد أنّ "دورها يتمثّل في ربط المبادرات اللبنانية بالمعايير البريطانية، وتمكين الشركات البريطانية من مقاربة السوق اللبنانية برؤية واضحة وطويلة الأمد".





وتُعدّ غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية "منظمة رسمية غير ربحية، وعضواً في لغرف التجارة البريطانية التي تضم أكثر من 75 غرفة حول العالم، وتهدف، بدعم من في ، إلى أن تكون جسراً استراتيجياً بين مجتمعي الأعمال اللبناني والبريطاني عبر تسهيل الشراكات، وتوفير الخبرات والأسواق".