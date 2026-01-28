تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
لبنان
وزير الاقتصاد خلال إطلاق غرفة التجارة البريطانية - اللبنانية: منصّة لمضاعفة الصادرات والاستثمار
Lebanon 24
28-01-2026
|
14:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
وزير الاقتصاد
والتجارة عامر البساط أنّ "إطلاق غرفة التجارة
البريطانية
–
اللبنانية
يشكّل خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين
لبنان
والمملكة المتحدة، ويمثّل منصّة أساسية لمضاعفة الصادرات والاستثمارات بين البلدين".
موقف الوزير البساط جاء خلال حفل إطلاق غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية (British Lebanese Chamber of Commerce)، الذي أقامه
السفير البريطاني
هايمش كاوِل في مقرّ إقامته ، بحضور عدد من روّاد ورجال الأعمال اللبنانيين وأعضاء محتملين في الغرفة.
وأشار البساط إلى أنّ "غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية ستشكّل منصّة لزيادة الصادرات والاستثمار بين بلدينا، وجزءاً مهماً من مسار انتقال لبنان، كاقتصاد وبلد، من مرحلة التعافي إلى الانخراط مجدداً في مسار الازدهار، من خلال تعزيز التجارة والاستثمار وبناء شراكات متينة مع الأسواق الدولية".
من جهته
اعتبر السفير
البريطاني
أنّ "إطلاق الغرفة يشكّل خطوة أساسية لتعزيز الشراكات التجارية وخلق فرص جديدة للشركات في البلدين".
وأكّد رئيس الغرفة فريد شديد أنّ "دورها يتمثّل في ربط المبادرات اللبنانية بالمعايير البريطانية، وتمكين الشركات البريطانية من مقاربة السوق اللبنانية برؤية واضحة وطويلة الأمد".
وتُعدّ غرفة التجارة البريطانية – اللبنانية "منظمة رسمية غير ربحية، وعضواً في
الشبكة الدولية
لغرف التجارة البريطانية التي تضم أكثر من 75 غرفة حول العالم، وتهدف، بدعم من
السفارة البريطانية
في
بيروت
، إلى أن تكون جسراً استراتيجياً بين مجتمعي الأعمال اللبناني والبريطاني عبر تسهيل الشراكات، وتوفير الخبرات والأسواق".
تابع
