ماذا شهد مستخدمو "واتسآب" في لبنان؟

فوجئ مواطنون مؤخراً بتعرض حساباتهم على "واتسآب" لقرصنة تقنية ورقمية، الأمر الذي جعلهم يخسرون حساباتهم.



مصدر تقنيّ قال لـ" " إنَّ "قرصنة الحسابات" تحصلُ غالباً بسبب النقر على روابط تحملُ برمجيات خبيثة، مشيراً إلى أن الهجمات التي تتعرّضُ لها حسابات "واتسآب" شائعة وليست جديدة، بينما يتوجب على كل شخص ألا يضغط على أي رابطٍ مشبوه، بالإضافة إلى عدم الأخذ بأي رسالة مشبوهة قد يتلقاها.