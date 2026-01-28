تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
28-01-2026 | 16:08
أمن الدولة يعلن أرقام المرشحين الناجحين في الاختبار الرياضي ويحدد مواعيد الاختبارات الخطية لرتبة مأمور متمرن
أمن الدولة يعلن أرقام المرشحين الناجحين في الاختبار الرياضي ويحدد مواعيد الاختبارات الخطية لرتبة مأمور متمرن photos 0
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
 تدعو المديرية العامة لأمن الدولة المرشحين والمرشحات للتطوع لرتبة مأمور متمرن إلى الاطلاع على جدول الناجحين في الاختبار الرياضي، الواردة أرقامهم في الجدولين المرفقين أدناه، والذين اجتازوا الاختبار الرياضي بنجاح، وتحدد موعد ومواد  الاختبارات الخطية وهي  اللغة العربية، واللغة الأجنبية، والتقييم العلمي والثقافي، وذلك عند الساعة السابعة صباحًا من تاريخ ٧-٢-٢٠٢٦ في مدينة الرئيس رفيق الحريري الجامعية – الحدث – الجامعة اللبنانية.
تطلب المديرية من المرشحين المذكورين أعلاه الاطلاع على جدولي توزيعهم على الكليات والقاعات قبل موعد الاختبار، والتقيّد بإحضار إيصال الترشيح الذي يحمل الرسم الشمسي للمرشح/ة مرفقًا بصورة عن بيان القيد الإفرادي، إضافةً إلى قلم حبر أزرق فقط لا غير.  
كما وتشدّد المديرية على منع اصطحاب الآلات الحاسبة أو أجهزة الاتصال
 والتواصل على اختلاف أنواعها، بما فيها الهواتف الخلوية، الأجهزة اللوحية، الساعات الذكية، السماعات وغيرها.

















 





































































 

























































 
































 








































مواضيع ذات صلة
الأمن العام: تعديل مواعيد الاختبارات الرياضية للمرشحين للتطوع برتبتيّ مأمور ومفتش متمرن
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
من أمن الدولة.. تذكير بمواعيد الاختبار الرياضي للمرشحات لرتبة مأمور متمرن المتخلّفات عن الحضور
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
من أمن الدولة.. جدول جديد للاختبار الطبي للمرشّحين المتطوّعين لرتبة مأمور متمرّن
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة تُحدّد مواعيد الاختبار الطبي للمرشّحين المتخلّفين عن الحضور
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 01:44:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

المديرية العامة

جامعة اللبنانية

رفيق الحريري

أمن الدولة

اللبنانية

الحريري

الرياض

