"لبنان تحت الاحتلال الأميركي".. تصريح لافت لمسؤول بارز في "الحزب"

قال مسؤول ملف الموارد في " " الموسوي إنَّ "أي ضربة عسكرية أميركية على ستفتحُ بُركاناً في المنطقة"، كاشفاً أن " قدمت لإيران دعما يمكّنها من التعامل بكفاءة مع أي هجوم".



وفي تصريح تلفزيوني، اليوم الأربعاء، ذكر الموسوي أن "القوات الأميركية أنزلت أعتدة عسكرية في في خرق لقانون الطيران المدني"، قائلاً إن " يعيشُ تحت الأميركي".





وحول ردود الفعل على خطاب أمين عام "حزب الله" الشيخ ، قال الموسوي إنَّ "الأخير كان يصف واقعاً ويشير إلى أن اغتيال أي مرجعية دينية ثمنه كبير"، وتابع: "الشيخ نعيم كان في يرابط في الميدان وهذا وهو لا يعلنه".





الموسوي أشار أيضاً إلى أنَّ "الجيش لا يُسيطر على منطقة جنوب "، معتبراً أنّ "الكلام عن انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مناقض للواقع"، وتابع: "نحن مقاومة أولا وحزب سياسي ثانياً وهذا الحزب يعمل في خدمة المقاومة، وفكرة إخلاء الجنوب من سلاح حزب الله ليست جديدة وطُرحت بعد الحرب عام 2006".





