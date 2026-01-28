تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"لبنان تحت الاحتلال الأميركي".. تصريح لافت لمسؤول بارز في "الحزب"

Lebanon 24
28-01-2026 | 16:41
قال مسؤول ملف الموارد في "حزب الله" نواف الموسوي إنَّ "أي ضربة عسكرية أميركية على إيران ستفتحُ بُركاناً في المنطقة"، كاشفاً أن "الصين قدمت لإيران دعما يمكّنها من التعامل بكفاءة مع أي هجوم".
 
 
 
وفي تصريح تلفزيوني، اليوم الأربعاء، ذكر الموسوي أن "القوات الأميركية أنزلت أعتدة عسكرية في مطار بيروت الدولي في خرق لقانون الطيران المدني"، قائلاً إن "لبنان يعيشُ تحت الاحتلال الأميركي".
 


وحول ردود الفعل على خطاب أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، قال الموسوي إنَّ "الأخير كان يصف واقعاً ويشير إلى أن اغتيال أي مرجعية دينية ثمنه كبير"، وتابع: "الشيخ نعيم قاسم كان في المقاومة يرابط في الميدان وهذا غير معروف وهو لا يعلنه".


الموسوي أشار أيضاً إلى أنَّ "الجيش لا يُسيطر على منطقة جنوب الليطاني"، معتبراً أنّ "الكلام عن انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار مناقض للواقع"، وتابع: "نحن مقاومة أولا وحزب سياسي ثانياً وهذا الحزب يعمل في خدمة المقاومة، وفكرة إخلاء الجنوب من سلاح حزب الله ليست جديدة وطُرحت بعد الحرب عام 2006".

