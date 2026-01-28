تجميد الحوار بين رئاسة الجمهورية وحزب الله

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تجميد الحوار بين رئاسة الجمهورية و"حزب الله"
Lebanon 24
28-01-2026
|
22:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "نداء الوطن": المواقف الأخيرة لأمين عام "
حزب الله
" الشيخ نعيم
قاسم
، نسفت كافة الجهود التي بُذلت لترميم العلاقة مع
بعبدا
، وأعادت اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إلى "نقطة الصفر". فبعد أن نجحت قناة التواصل بين مستشار الرئيس العميد أندريه رحال، وأحمد مهنا (مساعد رعد)، في تمهيد الطريق لزيارة الأخير إلى
القصر الجمهوري
، جاء كلام قاسم ليقلب الطاولة. وعلم أن بعبدا، وردًا على إعلان قاسم استعداده لخوض حرب "من أجل
إيران
"، بعثت برسالة حازمة عبر وسطاء مفادها: "ما جدوى الجلوس والحوار بعد كلام الشيخ نعيم؟ ورغم محاولة الضاحية احتواء الموقف عبر قنوات غير رسمية، بالادعاء أن "كلام قاسم ورد في الإطار الديني العقائدي وليس السياسي، وأن الحزب لا يسعى للحرب"، إلا أن هذا التبرير لم يلقَ صدىً لدى
الرئيس عون
.
