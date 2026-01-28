تجميد الحوار بين رئاسة الجمهورية وحزب الله

كتبت "نداء الوطن": المواقف الأخيرة لأمين عام " " الشيخ نعيم ، نسفت كافة الجهود التي بُذلت لترميم العلاقة مع ، وأعادت اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد إلى "نقطة الصفر". فبعد أن نجحت قناة التواصل بين مستشار الرئيس العميد أندريه رحال، وأحمد مهنا (مساعد رعد)، في تمهيد الطريق لزيارة الأخير إلى ، جاء كلام قاسم ليقلب الطاولة. وعلم أن بعبدا، وردًا على إعلان قاسم استعداده لخوض حرب "من أجل "، بعثت برسالة حازمة عبر وسطاء مفادها: "ما جدوى الجلوس والحوار بعد كلام الشيخ نعيم؟ ورغم محاولة الضاحية احتواء الموقف عبر قنوات غير رسمية، بالادعاء أن "كلام قاسم ورد في الإطار الديني العقائدي وليس السياسي، وأن الحزب لا يسعى للحرب"، إلا أن هذا التبرير لم يلقَ صدىً لدى .