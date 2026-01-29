تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

أمر "شبه محسوم" في ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-01-2026 | 01:30
A-
A+
أمر شبه محسوم في ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين
أمر شبه محسوم في ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقول جهات وزارية عاملة على خط البت بملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية "ان الملف يسير بخطى ايجابية، وان عملية التدقيق بملفات مستوفي الشروط باتت ناجزة وان كانت الاسماء التي سيتضمنها مشروع مرسوم التفرغ الذي من المرتقب رفعه الى مجلس الوزراء، سيتضمن مجموع تلك الاسماء، غير أنه سيكون مجزءاً على دفعات تشمل الدفعة الاولى المتعاقدين من غير العاملين في القطاع العام وهو أمر بات شبه محسوم".
المصدر: لبنان 24
المفتي دريان بحث مع الحشيمي والصميلي في ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس جوزف عون عرض مع وزيرة التربية ملفَّ تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين في "اللبنانية".. توضيح من وزيرة التربية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الأساتذة المتعاقدون في اللبنانية يلوّحون بإضراب فوري إذا تأخّر إقرار ملف التفرّغ
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:01:33 Lebanon 24 Lebanon 24

Lebanon24
03:01 | 2026-01-29
Lebanon24
03:00 | 2026-01-29
Lebanon24
03:53 | 2026-01-29
Lebanon24
03:45 | 2026-01-29
Lebanon24
03:44 | 2026-01-29
Lebanon24
03:36 | 2026-01-29
