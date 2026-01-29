أمر "شبه محسوم" في ملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين

تقول جهات وزارية عاملة على خط البت بملف تفرغ الاساتذة المتعاقدين في "ان الملف يسير بخطى ايجابية، وان عملية التدقيق بملفات مستوفي الشروط باتت ناجزة وان كانت الاسماء التي سيتضمنها مشروع مرسوم التفرغ الذي من المرتقب رفعه الى ، سيتضمن مجموع تلك الاسماء، غير أنه سيكون مجزءاً على دفعات تشمل الدفعة الاولى المتعاقدين من غير العاملين في القطاع العام وهو أمر بات شبه محسوم".

