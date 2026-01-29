تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"حزب الطاشناق" يدرس السيناريوهات الانتخابية وهذا ما كشفته

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-01-2026 | 01:45
حزب الطاشناق يدرس السيناريوهات الانتخابية وهذا ما كشفته
حزب الطاشناق يدرس السيناريوهات الانتخابية وهذا ما كشفته photos 0
لفت مصدر سياسي أرمني إلى أنّ حزب الطاشناق أجرى حسابات رقمية لعدة سيناريوهات انتخابية في كلّ من المتن، ودائرة بيروت الأولى، وزحلة، وهي المناطق التي يمتلك فيها قوة ناخبة وازنة.
وتبيّن، وفق هذه الحسابات، أنّ الخيار الأنسب حتى الساعة هو التحالف مع "التيار الوطني الحر" في المتن، لتأمين المقعد، إذ إنّ "التيار" يمتلك حاصلًا وربع حاصل، ومع أصوات الطاشناق يرتفع الرقم إلى نحو 1.6 ما يؤمّن مقعدين.
وفي دائرة بيروت الأولى، أشار المصدر إلى أنّ "التيار الوطني الحر" يملك حوالى 0.9 حاصل، ومع تحالفه مع الطاشناق يصل المجموع إلى 1.6 حاصل، ما يتيح أيضًا حصد مقعدين.
أمّا في زحلة، فيصبح التحالف مع"التيار" مجديًا للطاشناق في حال كان" التيار" متحالفًا مع حزب الله، إذ يمكن أن تصل الحواصل إلى ما بين 2.5 و2.6، استنادًا إلى حجم التصويت الشيعي في الدائرة.
وختم المصدر بالإشارة إلى أنّ التحالفات لدى حزب الطاشناق لم تُحسم نهائيًا بعد، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في ما خصّ خيار التأجيل التقني أو التأجيل لمدة سنة كاملة
المصدر: لبنان 24
