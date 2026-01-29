"حزب الطاشناق" يدرس السيناريوهات الانتخابية وهذا ما كشفته

لفت مصدر سياسي أرمني إلى أنّ حزب الطاشناق أجرى حسابات رقمية لعدة سيناريوهات انتخابية في كلّ من المتن، ودائرة الأولى، وزحلة، وهي المناطق التي يمتلك فيها قوة ناخبة وازنة.

وتبيّن، وفق هذه الحسابات، أنّ الخيار الأنسب حتى الساعة هو التحالف مع " " في المتن، لتأمين المقعد، إذ إنّ " " يمتلك حاصلًا وربع حاصل، ومع أصوات الطاشناق يرتفع الرقم إلى نحو 1.6 ما يؤمّن مقعدين.

وفي الأولى، أشار المصدر إلى أنّ " الحر" يملك حوالى 0.9 حاصل، ومع تحالفه مع الطاشناق يصل المجموع إلى 1.6 حاصل، ما يتيح أيضًا حصد مقعدين.

أمّا في ، فيصبح التحالف مع"التيار" مجديًا للطاشناق في حال كان" التيار" متحالفًا مع ، إذ يمكن أن تصل الحواصل إلى ما بين 2.5 و2.6، استنادًا إلى حجم التصويت في الدائرة.

وختم المصدر بالإشارة إلى أنّ التحالفات لدى حزب الطاشناق لم تُحسم نهائيًا بعد، بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في ما خصّ خيار التأجيل التقني أو التأجيل لمدة سنة كاملة



