ملتقى التأثير المدني: لبنان ينتظر الدولة المؤجلة منذ مئة عام

كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "2026-1926 لكأن ينتحب بفعل انتهاكه المتمادي، حتى إن ما زال ينتظر على قارعة الطريق دولته المؤجلة. من مئوية إلى مئوية الدستور، كم نحتاج أفعالا دستورية بدل التسويات المافوق – دولتية. إنه زمن إعادة الروح إلى إتفاق ، مع معالجة ثغراته. تحقيق السيادة الناجزة مدخل. تنفيذ الإصلاحات البنيوية لا ينتظر".