هل اشتعلت المواجهة بين عون وحزب الله؟

أثارت اخبار جرى تداولها في الساعات الأخيرة تساؤلات حول طبيعة التواصل القائم بين رئاسة الجمهورية و" "، على خلفية تصريحات نائب للحزب الشيخ نعيم ، وسط حديث عن تعليق أي لقاءات سياسية في المرحلة الراهنة بانتظار توضيح رسمي يبدّد الإشكال القائم.

وفيما لم يصدر عن دوائر أي نفي لما أُشيع، أُفيد بأن رئيس الجمهورية فضّل إبقاء إدارة هذا الملف ضمن القنوات السياسية التقليدية، مكلّفاً متابعة التواصل تفادياً لأي تصعيد أو تأويل سياسي.

في المقابل، أكدت مصادر مقرّبة من دوائر "الحزب" أنّ ما يُروَّج إعلامياً يفتقر إلى أي أساس واقعي، ويأتي في سياق محاولات متعمّدة لافتعال إشكال سياسي وتصوير العلاقة مع رئاسة الجمهورية على غير حقيقتها، معتبرة أنّ هذا الأسلوب يعكس توجّهاً إعلامياً تضليلياً يقوم على التهويل والاختلاق، ويرتكز إلى فرضيات إعلامية مفبركة لا سند لها في الواقع السياسي.









