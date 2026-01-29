تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تعاون لبناني – إندونيسي لتطوير البرامج الفنية والأكاديمية في كلية الفنون الجميلة والعمارة

Lebanon 24
29-01-2026 | 02:10
تعاون لبناني – إندونيسي لتطوير البرامج الفنية والأكاديمية في كلية الفنون الجميلة والعمارة
تعاون لبناني – إندونيسي لتطوير البرامج الفنية والأكاديمية في كلية الفنون الجميلة والعمارة photos 0
زار سفير اندونيسيا ديكي كومر، على رأس وفد من السفارة، عمادة كلية الفنون الجميلة والعمارة في الجامعة اللبنانية، حيث ناقش مع عميد الكلية الدكتور هشام زين الدين سبل تعزيز العلاقات الثقافية والفنية بين لبنان واندونيسيا.

خلال اللقاء، الذي حضره العميد السابق للكلية الدكتور محمد الحاج، تم، بحسب بيان، استعراض النشاطات السابقة التي نظمتها السفارة الاندونيسية في الكلية بالتعاون مع القوة الاندونيسية العاملة ضمن "اليونيفيل"، ومناقشة تعزيز التعاون في ضوء رغبة السفارة بتوسيعه خلال المرحلة المقبلة.

وفي السياق، اكد العميد زين الدين رغبة الكلية في الانفتاح على تجارب الفنون في المجتمعات الآسيوية ونشر ثقافتها الفنية بما يغني مناهج التعليم ويعزز البعد العالمي للتجربة الاكاديمية في الكلية.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على خطوات عملية تهدف الى تطوير الشراكة المستقبلية بما يخدم التبادل الثقافي والفني ويعزز التواصل الاكاديمي بين الجانبين.

وفي ختام الزيارة، جال وفد السفارة في حرم الفرع الأول لكلية الفنون الجميلة والعمارة بمدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدث، متفقدا الزاوية الاندونيسية الثقافية في مقر جمعية كليات الفنون العربية. (الوكالة الوطنية)
