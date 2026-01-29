اسم الحريري على طاولة الانتخابات.. هل حُسمت المشاركة؟

أن يُعلن مشاركة " " في الانتخابات النيابية، فذلك يعني أن الأوراق ستُخلط تماماً. حتماً، المسألة ترتبط بقرار واضح، فيما كل حديث عن إعلان المشاركة من عدمها يبقى مجرد تكهنات...