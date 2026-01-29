بالصور.. معمل بطاطا يُوقف مؤقتًا بعد مداهمة أمنية وفحوصات صحية

مداهمات غذائية في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار الإجراءات الهادفة إلى حماية صحة المواطنين والالتزام بالمعايير القانونية والصحية، نفّذت مديرية البقاع… pic.twitter.com/FL6LoiuTn2
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) January 29, 2026
مداهمات غذائية في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار الإجراءات الهادفة إلى حماية صحة المواطنين والالتزام بالمعايير القانونية والصحية، نفّذت مديرية البقاع… pic.twitter.com/FL6LoiuTn2