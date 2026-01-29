تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بالصور.. معمل بطاطا يُوقف مؤقتًا بعد مداهمة أمنية وفحوصات صحية

Lebanon 24
29-01-2026 | 02:23
A-
A+
بالصور.. معمل بطاطا يُوقف مؤقتًا بعد مداهمة أمنية وفحوصات صحية
بالصور.. معمل بطاطا يُوقف مؤقتًا بعد مداهمة أمنية وفحوصات صحية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

في إطار الإجراءات الهادفة إلى حماية صحة المواطنين والالتزام بالمعايير القانونية والصحية، نفّذت مديرية البقاع الإقليمية – مكتب زحلة بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٦ سلسلة مداهمات على معامل تصنيع في البقاع الأوسط.
حيث داهمت معملاً لتصنيع الشوكولا والسكاكر في بلدة جديتا، وتبيّن أنّه يعمل من دون ترخيص ولا يستوفي أدنى الشروط الصحية المطلوبة. وقد جرى ضبط مواد منتهية الصلاحية في داخله، وختم المعمل بالشمع الأحمر بناءً على إشارة القضاء المختص.
كما داهمت دورية من مكتب أمن الدولة في زحلة، بمؤازرة مندوبين من وزارتي الصحة والصناعة، معملاً لتصنيع البطاطا في مدينة زحلة – محلة الدلهمية، وتقرر ايقافه عن الإنتاج مؤقتًا إلى حين صدور نتائج الفحوصات المخبرية، وذلك بناءً على إشارة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد مقتل شخص... مُداهمة في أنفة وتوقيف مطلوب
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقف مؤقت مطلع العام… الضمان الاجتماعي يستأنف دفع التقديمات الصحيّة قريبًا
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء المصري يوقف إجراءات انتخابات نادي القضاة مؤقتاً
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يداهم معامل مخدرات في الهرمل ويوقف مطلوبين (صور)
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:02:27 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

المديرية العامة

النيابة العامة

الشمع الأحمر

أمن الدولة

الاستئناف

النيابة

البقاع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2026-01-29
Lebanon24
03:00 | 2026-01-29
Lebanon24
03:53 | 2026-01-29
Lebanon24
03:45 | 2026-01-29
Lebanon24
03:44 | 2026-01-29
Lebanon24
03:36 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24