بالصور.. معمل بطاطا يُوقف مؤقتًا بعد مداهمة أمنية وفحوصات صحية

مداهمات غذائية في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج



صدر عن لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:



في إطار الإجراءات الهادفة إلى حماية صحة المواطنين والالتزام بالمعايير القانونية والصحية، نفّذت مديرية البقاع… pic.twitter.com/FL6LoiuTn2 — Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) January 29, 2026

صدر عن – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:في إطار الإجراءات الهادفة إلى حماية صحة المواطنين والالتزام بالمعايير القانونية والصحية، نفّذت مديرية الإقليمية – مكتب بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٦ سلسلة مداهمات على معامل تصنيع في البقاع الأوسط.حيث داهمت معملاً لتصنيع الشوكولا والسكاكر في بلدة جديتا، وتبيّن أنّه يعمل من دون ترخيص ولا يستوفي أدنى الشروط الصحية المطلوبة. وقد جرى ضبط مواد منتهية الصلاحية في داخله، وختم المعمل بالشمع الأحمر بناءً على إشارة المختص.كما داهمت دورية من مكتب في زحلة، بمؤازرة مندوبين من وزارتي الصحة والصناعة، معملاً لتصنيع البطاطا في مدينة زحلة – محلة الدلهمية، وتقرر ايقافه عن الإنتاج مؤقتًا إلى حين صدور نتائج الفحوصات المخبرية، وذلك بناءً على إشارة الاستئنافية في البقاع.