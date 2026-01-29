تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الجيش يتسلّم مساعدات غذائية من الأردن
Lebanon 24
29-01-2026
|
02:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قيادة الجيش–
مديرية التوجيه
، البيان الآتي:
تسلّم الجيش في مديرية القوامة – كفرشيما هبة وصلت برًا عن طريق معبر المصنع الحدودي مقدمة من
المملكة
الأردنية
الهاشمية، تتضمن مساعدات غذائية، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية
وليد الحديد
، وممثل
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل.
وشكر
ممثل قائد الجيش
السفير
الأردني
على تقديم الهبة، مثمّنًا دور السلطات الأردنية في دعم
المؤسسة العسكرية
.
المؤسسة العسكرية
