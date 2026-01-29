الجيش يتسلّم مساعدات غذائية من الأردن

صدر عن قيادة الجيش– ، البيان الآتي:تسلّم الجيش في مديرية القوامة – كفرشيما هبة وصلت برًا عن طريق معبر المصنع الحدودي مقدمة من الهاشمية، تتضمن مساعدات غذائية، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية ، وممثل العماد رودولف هيكل.وشكر السفير على تقديم الهبة، مثمّنًا دور السلطات الأردنية في دعم .