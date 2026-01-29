القوات اللبنانية تُنهي تثبيت مرشّحيها وتباشر حسم التحالفات الانتخابية

بدأت" " بوضع اللمسات الأخيرة على قوائم مرشّحيها للانتخابات النيابية ، مع الإبقاء على أغلب الأسماء الحالية، بحسب ما افادت المصادر وعدم إدخال تغييرات كبيرة في التشكيلة النهائية التي سترفع إلى قبل انتهاء مهلة التسجيل الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق اعتماد الحزب على ثبات هيكلي وشخصيات معروفة في دوائره التقليدية، مع استحداث بعض الإضافات المحدودة لتعزيز حضور القوات في لوائحها في عدد من الدوائر.



وفي الوقت ذاته، بدأ حسم التحالفات الانتخابية مع عدد من ، أبرزها ، بعد التباعد بين الحزبين في الاستحقاقات الماضية، ما يشير إلى جهود توسيع الشرعية الانتخابية وتعزيز فرص الفوز في مواجهة لوائح المنافسين.



وتؤكد مصادر في قيادة القوات أن التركيز ينصبّ على اختيار مرشحين يتمتعون بقدرة على المنافسة الفعلية في الدوائر المختلفة، مع الحفاظ على التوازن بين الخبرة الانتخابية وتحديث التمثيل السياسي داخل اللوائح، تمهيدًا لإطلاق الحملات الرسمية في الأسابيع المقبلة.

