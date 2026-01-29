تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

القوات اللبنانية تُنهي تثبيت مرشّحيها وتباشر حسم التحالفات الانتخابية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
29-01-2026 | 03:45
A-
A+
القوات اللبنانية تُنهي تثبيت مرشّحيها وتباشر حسم التحالفات الانتخابية
القوات اللبنانية تُنهي تثبيت مرشّحيها وتباشر حسم التحالفات الانتخابية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت" القوات اللبنانية" بوضع اللمسات الأخيرة على قوائم مرشّحيها للانتخابات النيابية ، مع الإبقاء على أغلب الأسماء الحالية، بحسب ما افادت المصادر وعدم إدخال تغييرات كبيرة في التشكيلة النهائية التي سترفع إلى وزارة الداخلية قبل انتهاء مهلة التسجيل الرسمية. 
وتأتي هذه الخطوة في سياق اعتماد الحزب على ثبات هيكلي وشخصيات معروفة في دوائره التقليدية، مع استحداث بعض الإضافات المحدودة لتعزيز حضور القوات في لوائحها الانتخابية في عدد من الدوائر. 

وفي الوقت ذاته، بدأ حزب القوات اللبنانية حسم التحالفات الانتخابية مع عدد من القوى السياسية، أبرزها الكتائب اللبنانية، بعد سنوات من التباعد بين الحزبين في الاستحقاقات الماضية، ما يشير إلى جهود توسيع الشرعية الانتخابية وتعزيز فرص الفوز في مواجهة لوائح المنافسين. 

وتؤكد مصادر في قيادة القوات أن التركيز ينصبّ على اختيار مرشحين يتمتعون بقدرة على المنافسة الفعلية في الدوائر المختلفة، مع الحفاظ على التوازن بين الخبرة الانتخابية وتحديث التمثيل السياسي داخل اللوائح، تمهيدًا لإطلاق الحملات الرسمية في الأسابيع المقبلة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
معارك بيروت الثانية الانتخابية : مخزومي ونجل المشنوق معا ولا حسم لمصير الصادق
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تُؤثّر أزمة التحالف مع السنّة على "القوّات" إنتخابيّاً؟
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تحالفات "المصلحة الانتخابية"
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" يوسع تحالفاته الانتخابية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 13:36:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

حزب القوات اللبنانية

القوات اللبنانية

القوى السياسية

وزارة الداخلية

سنوات من

الكتائب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-01-29
Lebanon24
03:01 | 2026-01-29
Lebanon24
03:00 | 2026-01-29
Lebanon24
06:31 | 2026-01-29
Lebanon24
06:30 | 2026-01-29
Lebanon24
06:20 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24