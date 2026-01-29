تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
طرابلس تستضيف وفدًا عراقيًا لتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي

Lebanon 24
29-01-2026 | 02:34
طرابلس تستضيف وفدًا عراقيًا لتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال، توفيق دبوسي، نقيب صيادلة العراق الدكتور حيدر فؤاد الصائغ، ورئيس جمعية جاد – شبيبة ضد المخدرات جوزيف حواط، والفريق العامل في الجمعية، والإعلامي محمود الناظر، وذلك في زيارة تعارف واطلاع هدفت إلى تعزيز التواصل، والتداول في شؤون عامة ذات طابع اقتصادي ومؤسساتي.

تم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة، وأهمية توسيع آفاق التعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية في لبنان والعراق، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والمهنية العربية، وفتح مجالات الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات.

وأكد دبوسي حرص غرفة طرابلس الكبرى على الانفتاح على الهيئات والنقابات العربية، ودورها كمنصة جامعة لتشجيع الحوار والتعاون البنّاء بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز العلاقات بين لبنان ومحيطه العربي.

من جهته، عبّر الدكتور الصائغ عن تقديره لحفاوة الاستقبال، منوّهاً "بالدور الذي تضطلع به غرفة طرابلس الكبرى في دعم التواصل العربي وتعزيز العلاقات بين المؤسسات"، مؤكداً أهمية استمرار اللقاءات والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك".
مواضيع ذات صلة
مطر استقبل وفداً من المحامين الأردنيين لتعزيز التعاون القانوني
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء شقير يجري سلسلة لقاءات في بغداد لتعزيز التعاون الأمني مع المسؤولين العراقيين
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
جدة تحتضن منتدى عالمي لتعزيز التعاون والنمو الاقتصادي
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير وصقال التقيا لتعزيز التعاون الاقتصادي اللبناني الكويتي
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:01:10 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

من جهته

العراق

طرابلس

الشمال

جوزيف

شبيبة

المعن

