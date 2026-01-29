طرابلس تستضيف وفدًا عراقيًا لتعزيز الحوار والتعاون الاقتصادي

استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في والشمال، توفيق دبوسي، نقيب صيادلة الدكتور الصائغ، ورئيس جمعية جاد – ضد المخدرات حواط، والفريق العامل في الجمعية، والإعلامي محمود الناظر، وذلك في زيارة تعارف واطلاع هدفت إلى تعزيز التواصل، والتداول في شؤون عامة ذات طابع اقتصادي ومؤسساتي.



تم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة، وأهمية توسيع التعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية في والعراق، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والمهنية العربية، وفتح مجالات الشراكة والتكامل بين مختلف القطاعات.



وأكد دبوسي حرص غرفة طرابلس الكبرى على الانفتاح على الهيئات والنقابات العربية، ودورها كمنصة جامعة لتشجيع الحوار والتعاون البنّاء بما يخدم التنمية الاقتصادية ويعزز العلاقات بين لبنان ومحيطه العربي.



، عبّر الدكتور الصائغ عن تقديره لحفاوة الاستقبال، منوّهاً "بالدور الذي تضطلع به غرفة طرابلس الكبرى في دعم التواصل العربي وتعزيز العلاقات بين المؤسسات"، مؤكداً أهمية استمرار اللقاءات والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

