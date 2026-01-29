بيوت جاهزة إلى طرابلس لاستخدامها في إيواء سكان المباني المنهارة بشكل مؤقت

أفادت مصادر مطلعة لـ " " أنّ شاحنات عملاقة شوهدت متّجهة نحو في وهي تنقل نحو 70 بيتًا جاهزاً متنقلًا تمهيداً لاستخدامها في إيواء سكان المباني المنهارة والمتصدعة بشكل مؤقت.ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المبذولة لتأمين مأوى عاجل للعائلات المتضرّرة التي اضطرت إلى إخلاء منازلها حفاظاً على سلامتها ريثما تُستكمل المعالجات اللازمة أو يتم التوصّل إلى حلول سكنية دائمة.