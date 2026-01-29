تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة الغرافيك تبحث مع الاتحاد العمالي شمول أعضائها بالضمان

Lebanon 24
29-01-2026 | 02:42
A-
A+

نقابة الغرافيك تبحث مع الاتحاد العمالي شمول أعضائها بالضمان
نقابة الغرافيك تبحث مع الاتحاد العمالي شمول أعضائها بالضمان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار وفد من نقابة مصممي الغرافيك في لبنان برئاسة النقيب باتريك ناكوزي وعضوية علي كمال الدين وارنست بعقليني، مقر الاتحاد العمالي العام حيث التقى رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الاسمر.

وتمحور اللقاء، بحسب بيان، "حول انضمام النقابة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من تقديماته، حيث ان النقابة كانت قد قدمت كل المعلومات اللازمة حول عدد الراغبين للانضمام الى الصندوق".

وأشار البيان الى انه خلال اللقاء تم الاتصال بالمدير العام للضمان الدكتور محمد كركي لإستيضاحه اين اصبحت مراحل المشروع، وتم الاتفاق مع الدكتور الاسمر على أن يتابع الموضوع مع ادارة الضمان للوصول الى خواتيم مرضية لمنتسبي النقابة، بخاصة أن الاسمر عضو في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد العمالي لنقابات وعمال الجنوب دعا الى إنصاف موظفي القطاع العام
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:02:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل: حريصون على شمول المزارعين بالضمان من دون أعباء إضافية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:02:54 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تبحث مع وفد "اتحاد عمال فلسطين" أوضاع اللاجئين في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:02:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة مصممي الغرافيك تدين التطاول على رئاستي الجمهورية والحكومة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 11:02:54 Lebanon 24 Lebanon 24

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الاتحاد العمالي العام

الاتحاد العمالي

المدير العام

رئيس الاتحاد

الدكتور محمد

بشارة الاسمر

صندوق الوطني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:01 | 2026-01-29
Lebanon24
03:00 | 2026-01-29
Lebanon24
03:53 | 2026-01-29
Lebanon24
03:45 | 2026-01-29
Lebanon24
03:44 | 2026-01-29
Lebanon24
03:36 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24