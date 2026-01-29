تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
لبنان
نقابة الغرافيك تبحث مع الاتحاد العمالي شمول أعضائها بالضمان
Lebanon 24
29-01-2026
|
02:42
زار وفد من نقابة مصممي الغرافيك في
لبنان
برئاسة النقيب باتريك ناكوزي وعضوية
علي كمال
الدين وارنست بعقليني، مقر
الاتحاد العمالي العام
حيث التقى
رئيس الاتحاد
الدكتور
بشارة الاسمر
.
وتمحور اللقاء، بحسب بيان، "حول انضمام النقابة الى
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
للاستفادة من تقديماته، حيث ان النقابة كانت قد قدمت كل المعلومات اللازمة حول عدد الراغبين للانضمام الى الصندوق".
وأشار البيان الى انه خلال اللقاء تم الاتصال بالمدير العام للضمان
الدكتور محمد
كركي لإستيضاحه اين اصبحت مراحل المشروع، وتم الاتفاق مع الدكتور الاسمر على أن يتابع الموضوع مع ادارة الضمان للوصول الى خواتيم مرضية لمنتسبي النقابة، بخاصة أن الاسمر عضو في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي".
Advertisement
