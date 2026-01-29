نقابة الغرافيك تبحث مع الاتحاد العمالي شمول أعضائها بالضمان

زار وفد من نقابة مصممي الغرافيك في برئاسة النقيب باتريك ناكوزي وعضوية الدين وارنست بعقليني، مقر حيث التقى الدكتور .وتمحور اللقاء، بحسب بيان، "حول انضمام النقابة الى للاستفادة من تقديماته، حيث ان النقابة كانت قد قدمت كل المعلومات اللازمة حول عدد الراغبين للانضمام الى الصندوق".وأشار البيان الى انه خلال اللقاء تم الاتصال بالمدير العام للضمان كركي لإستيضاحه اين اصبحت مراحل المشروع، وتم الاتفاق مع الدكتور الاسمر على أن يتابع الموضوع مع ادارة الضمان للوصول الى خواتيم مرضية لمنتسبي النقابة، بخاصة أن الاسمر عضو في مجلس إدارة الضمان الاجتماعي".