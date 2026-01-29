تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

"جولات ليلية" لفارس سعيد

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-01-2026 | 02:15
أشاد مصدر نيابي بأداء النائب السابق فارس سعيد، لجهة دوره في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية والأحزاب والشخصيات في دائرتي كسروان الفتوح وجبيل.
وأكد المصدر أنّ سعيد يقوم بجولات مكوكية، لا سيما ليلية، في إطار السعي إلى التوصل لاتفاقات وتحالفات تُبقي "الجو السيادي" و"روحية الرابع عشر من آذار" طاغية على المشهد الانتخابي في هذه الدائرة.
وأشار المصدر إلى أنّ كسروان–جبيل تجمع في آنٍ معًا رمزية بكركي في كسروان، ورمزية العيش المشترك في جبيل، بما يجسّد منطق الدولة القائمة على الالتزام بالحقوق والواجبات.
 
المصدر: لبنان 24
