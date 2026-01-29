"جولات ليلية" لفارس سعيد

أشاد مصدر نيابي بأداء النائب السابق ، لجهة دوره في تقريب وجهات النظر بين والأحزاب والشخصيات في دائرتي كسروان وجبيل.وأكد المصدر أنّ سعيد يقوم بجولات مكوكية، لا سيما ليلية، في إطار السعي إلى التوصل لاتفاقات وتحالفات تُبقي "الجو السيادي" و"روحية من آذار" طاغية على المشهد الانتخابي في هذه الدائرة.وأشار المصدر إلى أنّ كسروان– تجمع في آنٍ معًا رمزية في كسروان، ورمزية العيش المشترك في جبيل، بما يجسّد منطق الدولة القائمة على الالتزام بالحقوق والواجبات.