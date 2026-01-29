"جولات ليلية" لفارس سعيد

أشاد مصدر نيابي بأداء النائب السابق فارس سعيد
، لجهة دوره في تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية
والأحزاب والشخصيات في دائرتي كسروان الفتوح
وجبيل.
وأكد المصدر أنّ سعيد يقوم بجولات مكوكية، لا سيما ليلية، في إطار السعي إلى التوصل لاتفاقات وتحالفات تُبقي "الجو السيادي" و"روحية الرابع عشر
من آذار" طاغية على المشهد الانتخابي في هذه الدائرة.
وأشار المصدر إلى أنّ كسروان–جبيل
تجمع في آنٍ معًا رمزية بكركي
في كسروان، ورمزية العيش المشترك في جبيل، بما يجسّد منطق الدولة القائمة على الالتزام بالحقوق والواجبات.