Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

شعبة المعلومات توقف شخصًا يبيع ليرات ذهبية مزيفة في المتن (صورة)

Lebanon 24
29-01-2026 | 03:26
شعبة المعلومات توقف شخصًا يبيع ليرات ذهبية مزيفة في المتن (صورة)
شعبة المعلومات توقف شخصًا يبيع ليرات ذهبية مزيفة في المتن (صورة) photos 0
 في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال التي تطال العديد من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول ببيع ليرات ذهبية مزيّفة في مناطق جبل لبنان وخاصة في المتن.

  على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصلت إلى تحديد هويته وهو المدعو:

-ح. ن. (مواليد عام ١٩٧٤، لبناني)

   بتاريخ 16-01-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بالجرم المشهود في محلة برمانا أثناء قيامه ببيع /6/ أنصاف ليرات ذهبية مزيّفة لأحد المواطنين، تم ضبطها، وقد تبيّن أن الشخص ذاته وقع سابقاً ضحية عملية نصب نفّذها (ح. ن.) وبالطريقة عينها.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
