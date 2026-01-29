تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

كرامي: لن أصوت على الموازنة

Lebanon 24
29-01-2026 | 03:35
كرامي: لن أصوت على الموازنة
 اعتبر النائب فيصل كرامي ان "الموازنة هي موازنة ارقام لا تمتلك رؤية أو استراتيجية"
وتناول ما حصل في طرابلس معزيا بالضحايا"، معتبرا ان "الحكومة الحالية  ليست مسؤولة عن الكارثة التي وقعت في طرابلس فهي نتيجة تراكم وإهمال على مدى اعوام"، وقال في كلمة له أمام مجلس النواب:" من اليوم، الحكومة مسؤولة عن كل تقصير واهمال وكل نقطة دم انتم من يتحمل المسؤولية".

وقال:"تاريخيا لم اصوّت على موازنة من دون قطع حساب لان ذلك غير دستوري". وطالب بتحويل فوري لطرابلس لاعادة الترميم ورفع الاهمال. ونوه بالحل الذي طرحه الرئيس سلام لاعادة الترميم. ودعا الى الاسراع بانصاف المتقاعدين وتثبيت الدفاع المدني.

ودعا الى تسريع المحاكمات، وقال: "موازنة لا تحمي الناس وتسترجع حقوق المتقاعدين وتنصف طرابلس وتعلاج ازمة المياه والنفايات لن اصوت لها بنعم".
