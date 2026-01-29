سليم عون: أي تسوية انتخابية لاحقة ستضر بحقوق اللبنانيين في الخارج

رأى النائب في حديث إلى "صوت كل "، أن "الغموض سيد الموقف انتخابياً، ولا يملك أحد جواباً عن مصيرها"، معتبراً أن "أي تسوية قد تحصل إذا تأخرت ستكون لصالح التمديد وليس التأجيل التقني الذي يحكى عنه، فما لم يتحقق في تسع سنوات كيف له أن يتحقق في شهرين أو ثلاثة".وحذّر من "التسوية التي ستضرب حتماً حق المنتشرين بمنعهم أولاً من حق الاقتراع في الخارج، وثانياً حق التمثيل وفق القانون النافذ".واعتبر أن " سيدعو الهيئات الناخبة ملتزماً المهل كإجراء إداري، لكن الوضع غير طبيعي على مسافة خمسة وتسعين يوماً من الانتخابات، فهناك الترشيحات ومن ثم التحالفات وتأليف اللوائح".