فياض: يتظللون بالقانون والهدف خنق بيئتنا

اعتبر النائب علي فياض
ان النيل من عمل لجنة المال
والموازنة في غير محله وخطيرا، واصفاً اياها بالموازنة بالتصحيحية وليست إصلاحيّة وهي استكمال للموازنات التي صدرت بعد 2019 في سبيل معالجة الآثار التي طالت المالية العامة جراء انفجار الأزمة الاقتصادية.
فياض
وفي كلمة له من مجلس النواب قال: الدولة تُعالج زيادة الإيرادات ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّة
وتابع: هناك قرابة 450 مبنى في لبنان
بحاجة إلى الترميم الإنشائي الأساسي وهذا من شأنه أن يعيد آلاف العائلات إلى بيوتها، وبالتالي لا يجوز على الإطلاق أن نؤجل عملية اعادة الإعمار حتى تكتمل مقومات الصندوق السيادي ومساعدات الدو، فرد عليه الرئيس بري
قائلاً: هناك جلسة لمجلس الوزراء وعلى جدول الأعمال بند لاعادة الاعمار
واضاف: الموقف الذي يحرّض الجيش للتصادم مع المقاومة
ويُجاهر علنا على الدور الإسرائيلي
لنزع السلاح يدفع باتجاه صدام داخلي ويستقوي بالعدو، مشدداً على انه كلّما صعّد الإسرائيلي كلّما واجهته الدولة باستراتيجيّة رخوة تُفرّط بالثوابت وتوحي بأنها على استعداد للذهاب إلى ما هو أبعد
وقال: لم نطلق رصاصة واحدة رغم الاغتيالات اليومية التي نتعرض لها وتعاطينا بدفعة واحدة ليس كرمى بالاسرائيلي بل لتعزيز موقف الدولة ولكن هذا الأمر لم يُلاقى بالطريقة المناسبة، فنحن نتعرّض يوميا للاغتيال وهناك من ينقض علينا على المستوى الداخلي ووزير العدل والخارجية وحاكم البنك المركزي
يمارسون خنقا ممنهجا على بيئتنا، فهم يتظللون بالقانون والهدف خنق بيئتنا.