فياض: يتظللون بالقانون والهدف خنق بيئتنا

اعتبر النائب ان النيل من عمل والموازنة في غير محله وخطيرا، واصفاً اياها بالموازنة بالتصحيحية وليست إصلاحيّة وهي استكمال للموازنات التي صدرت بعد 2019 في سبيل معالجة الآثار التي طالت المالية العامة جراء انفجار الأزمة الاقتصادية.وفي كلمة له من مجلس النواب قال: الدولة تُعالج زيادة الإيرادات ولكنّها لا تُعالج زيادة رواتب موظّفي القطاع العام وهذه المشكلة تحتاج إلى معالجة جديّةوتابع: هناك قرابة 450 مبنى في بحاجة إلى الترميم الإنشائي الأساسي وهذا من شأنه أن يعيد آلاف العائلات إلى بيوتها، وبالتالي لا يجوز على الإطلاق أن نؤجل عملية اعادة الإعمار حتى تكتمل مقومات الصندوق السيادي ومساعدات الدو، فرد عليه قائلاً: هناك جلسة لمجلس الوزراء وعلى جدول الأعمال بند لاعادة الاعمارواضاف: الموقف الذي يحرّض الجيش للتصادم مع ويُجاهر علنا على الدور لنزع السلاح يدفع باتجاه صدام داخلي ويستقوي بالعدو، مشدداً على انه كلّما صعّد الإسرائيلي كلّما واجهته الدولة باستراتيجيّة رخوة تُفرّط بالثوابت وتوحي بأنها على استعداد للذهاب إلى ما هو أبعدوقال: لم نطلق رصاصة واحدة رغم الاغتيالات اليومية التي نتعرض لها وتعاطينا بدفعة واحدة ليس كرمى بالاسرائيلي بل لتعزيز موقف الدولة ولكن هذا الأمر لم يُلاقى بالطريقة المناسبة، فنحن نتعرّض يوميا للاغتيال وهناك من ينقض علينا على المستوى الداخلي ووزير العدل والخارجية وحاكم يمارسون خنقا ممنهجا على بيئتنا، فهم يتظللون بالقانون والهدف خنق بيئتنا.