لبنان
تزامناً مع جلسات دراسة الموازنة.. وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب
Lebanon 24
29-01-2026
|
04:15
نفذ عدد من المحتجّين من روابط التعليم الرسمي والعسكريين المتقاعدين وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تزامنًا مع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة حيث أقدموا على قطع الطريق باتجاه
بلدية بيروت
، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
