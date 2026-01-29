تزامناً مع جلسات دراسة الموازنة.. وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب

نفذ عدد من المحتجّين من روابط التعليم الرسمي والعسكريين المتقاعدين وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب تزامنًا مع انعقاد جلسة مناقشة الموازنة حيث أقدموا على قطع الطريق باتجاه ، بحسب ما افادت مندوبة " ".

