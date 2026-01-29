عطالله: لا نقبل بتسييل الذهب قبل تحديد حجم الخسائر

قال النائب في كلمة من مجلس النواب: ندرس الموازنة اليوم بالتزامن مع إضراب موظفي القطاع العام وتحركات المتقاعدين.وأشار الى أن كنا نأمل من الحكومة أن تقدّم للمواطنين خطة إصلاحية ورؤية اقتصادية.واعتبر أن مشروع الموازنة الحالي لا يعتمد أي رؤية اقتصادية فجاءت زيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب بدلًا من إيرادات التعديات على الأملاك البحرية والنهرية وإيرادات المقالع والكسارات.تابع: الحكومة مدعوة لتحسين رواتب القطاع العام والموازنة اليوم رؤية فقط تستند على أرقام قديمة.وقال "إن الدعوات لتسييل من دون تحديد قيمة لا نقبل به وهذا الطرح وكأنه يُعطي براءة ذمة للمصارف وهذا الأمر ممنوع ان يُبحث قبل تحديد قيمة الخسائر".