عزّ الدين تتواصل مع وزير الاقتصاد بشأن معلومات عن تلوّث حليب أطفال

أجرت النائبة الدكتورة عناية عزّ الدين اتصالًا بوزير الاقتصاد والتجارة ، للتباحث في ضرورة التأكّد من سلامة حليب الأطفال المتوافر في الأسواق ، وذلك بعد تداول معلومات عن قيام ثلاث من كبرى شركات الحليب في العالم بسحب منتجاتها من عشرات الدول، عقب اكتشاف تلوّثها بمادة سامة، وما أثاره ذلك من قلق في ، أجرت رئيسة النيابية.



وأكّدت عزّ الدين "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبأقصى سرعة للتثبّت من سلامة المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال، ولا سيّما عبوات الحليب"، معتبرةً أنّ "هذه المسألة ترتبط مباشرةً بالأمن الغذائي في لبنان، الذي لا يجوز التساهل فيه تحت أي ظرف".



، أكّد الوزير بساط "خطورة هذه القضية وحرصه على متابعتها"، مشيرًا إلى أنّه أحالها إلى مصلحة حماية المستهلك للقيام بالإجراءات المطلوبة في هذا الإطار، ومشدّدًا على "ضرورة الإسراع في المتابعة نظرًا لما تنطوي عليه من مخاطر صحّية جسيمة". (الوكالة الوطنية)

