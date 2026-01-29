تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عزّ الدين تتواصل مع وزير الاقتصاد بشأن معلومات عن تلوّث حليب أطفال

Lebanon 24
29-01-2026 | 04:52
عزّ الدين تتواصل مع وزير الاقتصاد بشأن معلومات عن تلوّث حليب أطفال
أجرت النائبة الدكتورة عناية عزّ الدين اتصالًا بوزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، للتباحث في ضرورة التأكّد من سلامة حليب الأطفال المتوافر في الأسواق اللبنانية ، وذلك بعد تداول معلومات عن قيام ثلاث من كبرى شركات الحليب في العالم بسحب منتجاتها من عشرات الدول، عقب اكتشاف تلوّثها بمادة سامة، وما أثاره ذلك من قلق في لبنان، أجرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية.

وأكّدت عزّ الدين "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبأقصى سرعة للتثبّت من سلامة المنتجات الغذائية الخاصة بالأطفال، ولا سيّما عبوات الحليب"، معتبرةً أنّ "هذه المسألة ترتبط مباشرةً بالأمن الغذائي في لبنان، الذي لا يجوز التساهل فيه تحت أي ظرف".

من جهته، أكّد الوزير بساط "خطورة هذه القضية وحرصه على متابعتها"، مشيرًا إلى أنّه أحالها إلى مصلحة حماية المستهلك للقيام بالإجراءات المطلوبة في هذا الإطار، ومشدّدًا على "ضرورة الإسراع في المتابعة نظرًا لما تنطوي عليه من مخاطر صحّية جسيمة". (الوكالة الوطنية)
أميركا تسجل تسمم عشرات الأطفال بحليب ملوث
معلومات لبنان 24: وزراء يتواصلون مع رئيس الحكومة لعقد جلسة مجلس الوزراء غدا وليس الجمعة
عز الدين تتقدم باقتراح قانون لحماية الطفل المخالف للقانون والمعرض للخطر
بعد وفاة رضيعين.. حليب ملوث بمادة سامة يُثير الهلع
