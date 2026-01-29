تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الحاج حسن: الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية

Lebanon 24
29-01-2026 | 05:11
الحاج حسن: الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية
الحاج حسن: الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية photos 0
اعتبر النائب حسين الحاج حسن خلال جلسة مناقشة الموازنة 2026 أنّ الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية من المفترض أن تضعها أي حكومة في مواجهة التحديات القائمة".

وسأل:" أين موقع القطاع العام ومطالبهم وكيف ستواجه الحكومة مطالب المعتصمين، فهل ستواجهها بالتسويف؟"

تابع:" اذا لم يتم معالجة مطالب القطاعات سيرتب نتائج معاكسة خصوصا أمام القدرة الشرائية التي تراجعت في الرواتب".

واشار إلى ان الموازنة زادت الضرائب لكنها لم تحدث تغييرا حقيقيا في السياسية الضريبة.
وسأل:" ما هو مصير قطاع النفط والغاز في لبنان وسط المماطلة الداخلية والخارجية، لافتا غلى ان القرار الدولي لم يصل لاستخراج النفط والغاز.
وقال ان "قانون الفجوة المالية عليه اعتراضات واسعة، وفي ظل غياب المعطيات، فهل هناك أي من آمال لتنفيذه".

وقال:" الاعتمادات في الموازنة للبنى التحتية بالكاد هناك القليل للصيانة والانشاءات البسيطة، مع غياب السياسات الاقتصادية تجاه الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.
 
واعتبر ان السيادة لا تتحق وسط الاحتلال الاسرائيلي في حين ان العدوان مستمر.
 
ولفت إلى انه بعد سنة و3 أشهر الحكومة لا تزال تفكر بآلية إعادة الاعمار.
 
وأشار إلى أن كل ما يحصل هو تحت الغطاء الاميركي، وصمت معظم المسؤوليين اللبنانيين، لولا الرئيس بري الذي ردّ على التهديدات الاميركية وما جرى.
 
Lebanon24
05:30 | 2026-01-29
Lebanon24
03:01 | 2026-01-29
Lebanon24
03:00 | 2026-01-29
Lebanon24
06:35 | 2026-01-29
Lebanon24
06:31 | 2026-01-29
Lebanon24
06:30 | 2026-01-29
