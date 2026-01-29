الحاج حسن: الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية

اعتبر النائب خلال جلسة مناقشة الموازنة 2026 أنّ الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية من المفترض أن تضعها أي حكومة في مواجهة التحديات القائمة".



وسأل:" أين موقع القطاع العام ومطالبهم وكيف ستواجه الحكومة مطالب المعتصمين، فهل ستواجهها بالتسويف؟"



تابع:" اذا لم يتم معالجة مطالب القطاعات سيرتب نتائج معاكسة خصوصا أمام القدرة الشرائية التي تراجعت في الرواتب".



واشار إلى ان الموازنة زادت الضرائب لكنها لم تحدث تغييرا حقيقيا في السياسية الضريبة.

وسأل:" ما هو مصير قطاع في وسط المماطلة الداخلية والخارجية، لافتا غلى ان لم يصل لاستخراج والغاز.

وقال ان "قانون الفجوة المالية عليه اعتراضات واسعة، وفي ظل غياب المعطيات، فهل هناك أي من آمال لتنفيذه".



وقال:" الاعتمادات في الموازنة للبنى التحتية بالكاد هناك القليل للصيانة والانشاءات البسيطة، مع غياب السياسات الاقتصادية تجاه الزراعة والصناعة والتكنولوجيا.

واعتبر ان السيادة لا تتحق وسط الاسرائيلي في حين ان العدوان مستمر.

ولفت إلى انه بعد سنة و3 أشهر الحكومة لا تزال تفكر بآلية إعادة الاعمار.

وأشار إلى أن كل ما يحصل هو تحت الغطاء ، وصمت معظم المسؤوليين اللبنانيين، لولا الذي ردّ على التهديدات الاميركية وما جرى.