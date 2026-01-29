تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حاصباني: الموازنة تفتقر للرؤية وتكرّس العجز عن حماية أموال المودعين

Lebanon 24
29-01-2026 | 05:23
A-
A+
حاصباني: الموازنة تفتقر للرؤية وتكرّس العجز عن حماية أموال المودعين
حاصباني: الموازنة تفتقر للرؤية وتكرّس العجز عن حماية أموال المودعين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتقد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، النائب غسان حاصباني، مشروع موازنة عام 2026 خلال جلسة مناقشتها في مجلس النواب، معتبراً أنها تفتقر إلى الرؤية الإصلاحية الشاملة وتعكس قصوراً في معالجة الأزمات المالية والسيادية العميقة التي يعاني منها لبنان.

أشار حاصباني إلى أن الموازنة، رغم بعض التحسينات النسبية في الإيرادات، تفتقر إلى "قطع الحساب" وتجسد تسليماً بالأمر الواقع. وأكد أن عجز الحكومة عن استعادة الودائع أو إعادة رسملة المصرف المركزي يعكس فشلها في ضبط التهرب الضريبي والجمركي، وتحصيل حقوق الدولة من الأملاك البحرية والمقالع والكسارات.

ربط حاصباني بين الإصلاح المالي وبسط سيادة الدولة، مشدداً على أن تطبيق وثيقة الوفاق الوطني بحل الميليشيات وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة هو "المدخل الإلزامي" لأي تعافٍ اقتصادي. كما انتقد تقاعس الحكومة عن التفاوض مع حملة سندات "اليوروبوندز"، مما أدى إلى ارتفاع كلفة الدين وتضرر حقوق المودعين لصالح صناديق المضاربة الأجنبية.

فجّر حاصباني مفاجأة قانونية بإشارته إلى اقتراحات "مجهولة المصدر" أُضيفت في اللحظات الأخيرة باسم وزير المالية، تضمنت إعفاءات ضريبية قد تحول لبنان إلى "جنة ضريبية" للأجانب وتؤثر سلباً على تصنيفه في مجال مكافحة تبييض الأموال. كما حذر من مخالفة المادة 84 من الدستور عبر زيادة اعتمادات وزارات وصناديق مشبوهة على حساب احتياطي الموازنة.

وختم حاصباني كلمته بالمطالبة بإعادة النظر في المؤسسات والصناديق العامة التي تشكل عبئاً على الخزينة، داعياً الزملاء النواب إلى استثناء التعديلات غير القانونية من النقاش حفاظاً على هيكلية الموازنة، ومؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ بوقف الممارسات الخاطئة وليس بتمديد أجلها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحاج حسن: الموازنة تفتقر إلى رؤية إقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حاصباني: قوانين مالية من دون أرقام واضحة تهدد حقوق المودعين
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بو صعب: لا رؤية واضحة في هذه الموازنة لنمو اقتصادي مختلف ولا اعتراف بالدين العام وهذا يعني أنه لا عودة لأموال المودعين بأي شكل من الأشكال
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع العلماء المسلمين: الموازنة تفتقر لبنود إعادة الإعمار ونطالب بطرح الثقة بوزير الخارجية
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 19:51:01 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

الوفاق الوطني

غسان حاصباني

مجلس الوزراء

وزير المالية

غسان حاصبان

نائب رئيس

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:40 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:33 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:13 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:10 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:13 | 2026-01-29
Lebanon24
12:40 | 2026-01-29
Lebanon24
12:33 | 2026-01-29
Lebanon24
12:13 | 2026-01-29
Lebanon24
12:10 | 2026-01-29
Lebanon24
12:04 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24