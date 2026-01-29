أرسلان تلقى اتصال تعزية من الرئيس عون والأمير يزيد بن فرحان

تواصلت في دار خلدة مراسم تقبّل التعازي بوفاة المرحومة الأميرة نجوى مجيد أرسلان، حيث استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط، والأمير مجيد أرسلان وعائلتا أرسلان وجنبلاط وفودًا رسمية وسياسية وشعبية.







وتلقى أرسلان اتصال تعزية من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، والمبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان، واستقبل وفوداً معزية في مقدمها: رئيس الحكومة القاضي نوّاف سلام، رؤساء الحكومة السابقين: فؤاد السنيورة، نجيب ميقاتي، تمام سلام وحسان دياب، السيدة رندة بري ممثلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلاً بالشيخ محمود الخطيب، متروبوليت أبرشية وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، بطريرك الارمن الارثوذكس آرام الاول كيشيشيان ممثلاً بالمطران داجاد عاشقيان رئيس ديوان البطريركية، رئيس عام الرهبانية اللبنانية المارونية الآباتي هادي محفوظ والسابق الآباتي نعمة الله الهاشم، السفيرة سحر بعاصيري سلام، السيدة ناديا ، السيدة مي نجيب ميقاتي، السيدة لما تمام سلام، السيدة هدى فؤاد السنيورة، السيدة نورا وليد جنبلاط، السيدة شانتال جبران باسيل، سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الاسعد ممثلاً رئيس الدولة محمود عباس، ممثل عن رئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي اللواء حميد الشطري، الوزراء: الدفاع الوطني اللواء الركن ميشال منسى، الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، المالية ياسين جابر، الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الإعلام بول مرقص، النواب: رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي تيمور جنبلاط وعقيلته ديانا، رئيس تيار الكرامة فيصل كرامي وعقيلته جنان، رئيس حركة الإستقلال ميشال معوض، رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون، الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري أسامة السعد، رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي، طوني فرنجية، الأمين العام لحزب الإتحاد حسن مراد، نديم الجميل، بولا يعقوبيان، علي عسيران، حسين الحاج حسن، عون، أيوب حميد، وليام طوق، سيمون أبي رميا، فريد البستاني، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، وائل أبو فاعور، هادي أبو الحسن، سليم عون، راجي السعد، ملحم خلف، فيصل الصايغ، ميشال موسى، علي عمار، بلال عبدالله، الوزراء والنواب السابقين: نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي وعقيلته أولغينيا، نائب رئيس الأسبق سمير مقبل، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق زينة عكر، رئيس لقاء سيدة الجبل فارس سعيد، رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، محمد فنيش، الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي فيصل الداوود ونائب الامين العام طارق الداوود، جوزيف هاشم، كرم كرم، غازي العريضي، بطرس حرب، عاصم قانصوه، سليم جريصاتي، أنور الخليل، محمود قماطي، فيوليت ومحمد الصفدي، جمال الجراح، يوسف فنيانوس، زياد بارود، موريس الصحناوي، نهاد المشنوق، منصور بطيش، عباس هاشم، ماريو عون، نوار الساحلي، وليد نصار، وليد فياض، غازي وزني وعقيلته الناطقة باسم رئاسة الجمهورية نجاة شرف الدين، رئيس الجامعة الإسلامية حسن اللقيس، ميشال فرعون، حمد حسن، عماد حب الله، ابراهيم عازار، هنري حلو، ناجي غاريوس، وفاء الضيقة، علي بزّي، زياد أسود، طلال المرعبي، طارق الخطيب، عاطف مجدلاني، باسم السبع، يعقوب الصراف، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المحافظين: جبل القاضي محمد مكاوي، الجنوب منصور ضو، بعلبك الهرمل بشير خضر، السفير المصري علاء موسى، السفير الروسي ألكسندر روداكوف، السفير الإيراني مجتبى أماني، السفيرة اللبنانية في إيطاليا ميرا الضاهر، رئيس الأركان في الجيش اللواء الركن حسان عودة ممثلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس على رأس وفد من المديرية، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي على رأس وفد من المديرية ضمّ المساعد الثاني للمدير العميد نبيل عبدالله ورئيس فرع جبل لبنان العميد طوني معوض وعدد من الضباط، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان على رأس وفد، قائد الشرطة القضائية العميد زياد قائدبيه، رئيس فرع الأمن القومي في مديرية المخابرات العميد وجدي دمج، رئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، قائد منطقة جبل لبنان العميد عبدو خليل، قائد الجيش الأسبق بالإنابة اللواء الركن شوقي المصري، المدير العام للأمن العام السابق اللواء الياس البيسري، المدير العام لقوى الأمن الداخلي الأسبق اللواء وعدد من الضباط والقادة الأمنيين، النائب العام الإستئنافي في النبطية القاضية نجاة أبو شقرا، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم، قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، رئيس المحكمة الاستئنافية المذهبية الدرزية العليا القاضي الشيخ فيصل ناصر الدين وقضاة المذهب الدرزي، نقيب المحامين عماد مارتينوس وأمين سر النقابة نديم حمادة، نقيب المهندسين فادي حنا، نقيب المحامين السابق فادي المصري، رئيس اتحاد وسطاء التأمين في البحر المتوسط النقيب إيلي حنا، مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات، القاضي بيار فرنسيس، القاضي رياض أبو غيدا، القاضي نديم عبد الملك، القاضي عفيف الحكيم، رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الدكتور ربيع بنات على رأس وفد من قيادة الحزب، الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، والدة النائب فريد هيكل الخازن، رئيسة الكتلة الشعبية ميريام الياس سكاف، المحامية ميسم يونس زوجة المرحوم النائب غسان سكاف، رئيس حزب الراية الوطني علي حجازي، رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي الوزير علي حيدر على رأس وفد، صائب تمام سلام، نادر الحريري، الأمين العام المساعد لشؤون الإنتخابات في حزب القوات اللبنانية جاد دميان، رئيس حزب الخضر اللبناني فادي أبي علام، نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية على رأس وفد، القياديين في بول نجم، روني جدعون، باسكال وباتريك أنطون، مسؤول منطقة الجبل في حزب. الله. بلال داغر على رأس وفد كبير، مفوض الشؤون الداخلية في حزب النجادة عدنان الحكيم، منفذ عام الغرب في الحزب السوري القومي الإجتماعي وائل ملاعب على رأس وفد، القيادي في الحزب القومي حسام العسراوي على رأس وفد، القيادي في الحزب القومي حسان صقر، وفد ممثلاً أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" العميد مصطفى حمدان، وفد من لقاء الأحزاب والقوى الوطنية، رئيس الرابطة المارونية مارون حلو، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة السفيرة إيفون عبد الباقي، القنصل رضا خليفة، السفير اللبناني السابق في شوقي بو نصار، السفير اللبناني السابق في تركيا غسان المعلم، السفير السابق عاصم جابر، مازن الزعني، السيدة رباب الصدر مع وفد من عائلة الإمام المغيب موسى الصدر، عائلة الرئيس حسين الحسيني، المحامية بشرى الخليل، رئيس حركة شباب لبنان إيلي صليبا، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، رئيس الصندوق الوطني للمهجرين العميد نقولا الهبر، المدير العام لوزارة الصحة فادي ستان، المدير العام للمؤسسة العامة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية السابق والمراقب المالي في مجلس الجنوب ياسر ذبيان، رئيس مجلس الانماء والإعمار السابق نبيل الجسر، المدير العام السابق لوزارة المغتربين هيثم جمعة، نائب حاكم مصرف لبنان السابق بشير يقظان، المرجع الروحي الشيخ أبو مصطفى حسين الصايغ، المرجع الروحي الشيخ أبو حسن عادل النمر، مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلّي، رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ نزيه رافع على رأس وفد، المدير العام لمستشفى عين وزين الدكتور زهير العماد على رأس وفد، المونسنيور مارون كيوان والفنان طوني كيوان، كاهن رعية الشويفات الارثوذكسية الأب الياس كرم على رأس وفد من الرعية، رئيس المركز ‏الوطني في الحاج كمال الخير، هشام طبارة، عوني مصباح الأحدب، الشيخ وجدي ابو حمزة، الشيخ كلوفيس الخازن، رئيس مجلس إدارة مدارس شارل سعد "سابيس الدولة" فيكتور سعد، رئيس جامعة AUST رياض صقر، رئيس جامعة MUBS حاتم علامة، رئيس مدارس "الليسيه ناسيونال" هيثم ذبيان، مدير عام مدرسة أمجاد وليد ذبيان، أيمن جمعة وعقيلته ميساء نبيه بري، جهاد العرب، طارق ذبيان، عماد الخطيب، رئيس مؤسسة بيت اليتيم الدرزي أنور النكدي، رئيس مؤسسة الشيخ أبو حسن عارف حلاوي الشيخ حسان حلاوي، الشيخ بهيج أبو حمزة، الشيخ إينياس معوض، ألفرد رياشي، الدكتور شبلي المصري، رئيس اللجنة الإنتخابية المركزية في الحزب التقدمي الإشتراكي وليد صافي على رأس وفد، مستشار رئيس الحزب التقدمي حسام حرب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر وجوي الضاهر، رئيس مجلس إدارة تلفزيون الجديد تحسين الخياط، المستشار رفيق شلالا، رئيس المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي محفوظ، نائب نقيب محرري الصحافة صلاح تقي الدين، أمين سر نقابة الصحافة وعضو هيئة الإشراف على الإنتخابات النيابية طلال حاطوم، المدير العام لجريدة الديار وعضو مجلس نقابة الصحافة حنا شارل أيوب، مدير مكتب بيروت في قناة الميادين روني ألفا، رئيس تحرير موقع mtv داني حداد، مدير عام الدولية للمعلومات جواد عدرا، مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران، ناشر موقع "ليبانون فايلز" ربيع الهبر، الإعلاميون والصحافيون: جوزيف أبو فاضل، مريم البسام، عماد مرمل، جورج صليبي، ماغي فرح، زياد شويري، راغدة درغام، بشارة خيرالله، رامي نصار، كمال ذبيان، نادر حجاز، إيناس الجرمقاني، عبدالله ذبيان، عمر الراسي، لارا منيف، سمر أبي خليل، زاهر العريضي، سمير خداج، صفاء درويش، الفنانة أريج الحاج، والشاعر مازن غنام، بالإضافة إلى مشايخ وآباء ورؤساء اتحادات بلدية ورؤساء وأعضاء بلديات ومخاتير ووفود مناطقية كبيرة.







وتلقى أرسلان اتصالات وبرقيات تعزية من: رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون، رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، وزير الصناعة جو عيسى خوري، رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، النائب فريد الخازن، النائب ملحم رياشي، النائب زياد الحواط، الوزير السابق مروان شربل، الوزير السابق عصام نعمان، الوزير السابق عبدالله فرحات، الوزير السابق جورج قرداحي، الوزير السابق ميشال تويني، الوزير السابق فايز شكر، متروبوليت جبيل والبترون وتوابعها (جبل لبنان) للروم الارثوذكس المطران سلوان (موسي)، المدير العام للمراسم والعلاقات العامة في القصر نبيل شديد، المدير العام لوزارة الإقتصاد والتجارة محمد ابو حيدر، السفير الفنزويلي خوسيه غريغوريو بيومورجي، رئيس مجلس إدارة تلفزيون mtv ميشال المرّ، نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والباتسري طوني الرامي، نقيب محرري الصحافة جوزيف القصيفي، الفنان سليم عساف، الإعلامية سلمى الحاج، الإعلامي سامي كليب، الإعلامية مارسيل نديم، الإعلامي منير حافي.







تتقدّم عائلتا أرسلان وجنبلاط بخالص الشكر والامتنان من كلّ من حضر أو اتصل أو أبرق معزّيًا، متمنّيتين للجميع دوام الصحة والخير.

Advertisement