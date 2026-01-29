تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

تدابير سير في شارع طلعة النويري

Lebanon 24
29-01-2026 | 05:34
تدابير سير في شارع طلعة النويري
تدابير سير في شارع طلعة النويري photos 0
أعلنت المديرية العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة أنّه "باشرت بلدية بيروت بأعمال صيانة الحُفَر (الخسفات) في شارع الأوزاعي – طلعة المحكمة الجعفرية القديمة (الشارع الممتد من البربير باتجاه محلة البسطة / شارع سوق الذهب) بتاريخ اليوم 29-01-2026، اعتبارًا من الساعة 11:00 لغاية الساعة 16:00.

أضاف البلاغ:" ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير في شارع طلعة النويري بالأوقات المذكورة أعلاه وتحويله باتجاه فصيلة البسطة".

وطلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
