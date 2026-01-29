تدابير سير في شارع طلعة النويري

أعلنت المديرية العامّة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبـة العلاقات العامّة أنّه "باشرت بأعمال صيانة الحُفَر (الخسفات) في – طلعة المحكمة الجعفرية القديمة (الشارع الممتد من البربير باتجاه محلة البسطة / شارع سوق الذهب) بتاريخ اليوم 29-01-2026، اعتبارًا من الساعة 11:00 لغاية الساعة 16:00.



أضاف البلاغ:" ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير في شارع طلعة بالأوقات المذكورة أعلاه وتحويله باتجاه فصيلة البسطة".



وطلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.



Advertisement