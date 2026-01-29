تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مسعد: الثقة بين المواطن ومؤسسات البلاد في أدنى مستوياتها

Lebanon 24
29-01-2026 | 05:50
اعتبر النائب شربل مسعد خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، أنّه نناقش اليوم الموازنة فيما الثقة بين المواطن ومؤسسات البلاد في أدنى مستوياتها.

وقال": الموازنة ليست أرقاما تمرر ولا تسويات تبرر بل هي قرار سياسي يعكس اما ارادة الاصلاح الحقيقي او الاستمرارا في النهج نفسه الذي اوصل لبنان إلى الانهيار".

أضاف:" لم يعد مقبولا ان نستمر بالسياسات ذاتها".

تابع:" اي موازنة لا تبدأ من اي اصلاح جدي لا ترتكز على الرقابة والمحاسبة واستعادة هيبة المؤسسات تبقى حبرا على ورق، ونرفض محاولات اعادة احياء صناديق بعض الهيئات والمجالس التي فقدت ثقتها".

واكد ان ملف العودة واعادة الاعمار واجب على الدولة ويجب ان يتم حصرا عبر آليات قانونية واضحة خاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ولمعايير شفافة.

أما عن الرواتب والاجور فاعتبر أن هذا الامر هو من الحقوق المشروعة مع تآكل الرواتب، قائلا ان هذا التصحيح يجب ان يتم من دون فرض ضرائب جديدة.
