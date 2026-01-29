تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
ابو عاصي: الاستثمار يحتاج للنمو الغائب بسبب غياب الاستقرار
Lebanon 24
29-01-2026
|
06:16
اعتبر النائب
بيار ابو عاصي
خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، أنّه هناك مشكلة استثمارية في البلد بسبب عدم الاستقرار والثقة.
وقال:" الاستثمار يحتاج للنمو الغائب بسبب غياب الاستقرار وهذا ما يعيدنا إلى الجانب السياسي واحادية القرار في الدولة".
أضاف:" اليوم لا تستطيع الدولة أن تضبط الصراع فنحن نرتكب جريمة بحق شعبنا، ولن نستطيع أن نتقدم إلا بزيادة مقدرات الدولة التي تحتاج إلى نمو".
ولفت إلى أنّه كوزير سابق للشؤون الاجتماعية فإن موازنة الوزارة كانت 1%، وسط
الكوارث
الاجتماعية من الفقراء إلى الايتام وغيرهم..".
وأكّد أن المشكلة اليوم هي في الاستدانه، وباتت القروض مليار و200 مليون دولار.
