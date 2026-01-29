تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
الخير: لا تعنينا الارقام في وقت الناس يعتصمون بسبب أوجاعهم
Lebanon 24
29-01-2026
|
06:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
سأل النائب
أحمد الخير
خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، "ماذا ستغير هذه الموازنة"، مضيفا:" نعلم انه لا يوجد عصا سحرية بيد الحكومة لكن لا يمكن الاستمرار بهذه السياسة".
أضاف:" اليوم نناقش الموازنة بوقت الثقة مفقودة بين الشعب والدولة، في حين ان الملاحظات بأغلبنها اكدت ان الموازنة ناقصة".
وقال:" لا تعنينا الارقام في وقت الناس يعتصمون بسبب أوجاعهم".
تابع:" أتبنى كل الملاحظات لتحسين الموازنة أولها أولوية انصاف الاساتذة والقوى الامنية والعسكرية الذين يدفعون ثمن الازمات وأقل الواجب على الحكومة ان تؤمن لهم الحد الادنى من العيش
الكريم
".
وأكّد أنه لن نصوت على موازنة تحفظ حقوق هذه الفئات.
