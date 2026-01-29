تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخير: لا تعنينا الارقام في وقت الناس يعتصمون بسبب أوجاعهم

Lebanon 24
29-01-2026 | 06:31
A-
A+
الخير: لا تعنينا الارقام في وقت الناس يعتصمون بسبب أوجاعهم
الخير: لا تعنينا الارقام في وقت الناس يعتصمون بسبب أوجاعهم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سأل النائب أحمد الخير خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، "ماذا ستغير هذه الموازنة"، مضيفا:" نعلم انه لا يوجد عصا سحرية بيد الحكومة لكن لا يمكن الاستمرار بهذه السياسة".

أضاف:" اليوم نناقش الموازنة بوقت الثقة مفقودة بين الشعب والدولة، في حين ان الملاحظات بأغلبنها اكدت ان الموازنة ناقصة".

وقال:" لا تعنينا الارقام في وقت الناس يعتصمون بسبب أوجاعهم".

تابع:" أتبنى كل الملاحظات لتحسين الموازنة أولها أولوية انصاف الاساتذة والقوى الامنية والعسكرية الذين يدفعون ثمن الازمات وأقل الواجب على الحكومة ان تؤمن لهم الحد الادنى من العيش الكريم".

وأكّد أنه لن نصوت على موازنة تحفظ حقوق هذه الفئات.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخير: الأرقام والجداول لا تعنيني بقدر وجع المواطنين في الساحات الذين يُطالبون بأبسط حقوقهم وأتبنّى كلّ الملاحظات الجدية لتعديل مشروع الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: ستتدخّل أميركا إذا بدأت إيران بقتل الناس والتدخّل لا يعني إرسال قوات على الأرض
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة خارجية أيرلندا: الناس يواجهون الجوع في غزة بسبب عدم دخول كميات كافية من المساعدات
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لا أملك أرقامًا ثابتة حول وضع البلد بعد 10 سنوات وكل يوم تأخير هو يوم إضافي لتآكل حقوق الناس
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:47:29 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد الخير

حسين ال

الكريم

الملاح

الملا

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:27 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-29
Lebanon24
08:33 | 2026-01-29
Lebanon24
08:31 | 2026-01-29
Lebanon24
08:27 | 2026-01-29
Lebanon24
08:22 | 2026-01-29
Lebanon24
08:21 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24