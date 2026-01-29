ضو: لإنجاز التدقيق الجنائي

قال النائب خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 أنّنا متفائلون بسنة 2026، حيث نرى ان الاوضاع بدأت بالتحرك وبإعطاء فرص حقيقية.



أضاف:" الزمن وموازين القوى تغيرت إقليميا ودوليا ومحليا، والبعض يلاقي صعوبة بتقبل هذا الامر"، مؤكدا انه لا تستحق الاسناد من أي طرف لبناني.



تابع:" توقعنا اصلاحات اكبر بالموازنة، والتقييم الان مبني على نسبة نجاحها".



واشار إلى أن الموازنة تراجعت 60% بالتوازي مع تراجع الاقتصاد 40%.

كما شدد على وجوب إنجاز التدقيق الجنائي.

ولفت إلى ان المشاريع الكبرى هي التي تصنع الفرق.