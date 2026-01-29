تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ضو: لإنجاز التدقيق الجنائي

Lebanon 24
29-01-2026 | 06:38
A-
A+
ضو: لإنجاز التدقيق الجنائي
ضو: لإنجاز التدقيق الجنائي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال النائب مارك ضو خلال جلسة مناقشة موازنة 2026 أنّنا متفائلون بسنة 2026، حيث نرى ان الاوضاع بدأت بالتحرك وبإعطاء فرص حقيقية.

أضاف:" الزمن وموازين القوى تغيرت إقليميا ودوليا ومحليا، والبعض يلاقي صعوبة بتقبل هذا الامر"، مؤكدا انه ايران لا تستحق الاسناد من أي طرف لبناني.

تابع:" توقعنا اصلاحات اكبر بالموازنة، والتقييم الان مبني على نسبة نجاحها".

واشار إلى أن الموازنة تراجعت 60% بالتوازي مع تراجع الاقتصاد 40%.
 
كما شدد على وجوب إنجاز التدقيق الجنائي.
 
ولفت إلى ان المشاريع الكبرى هي التي تصنع الفرق.
 
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
طوق: غياب التدقيق الجنائي هو أخطر ما في الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ياسين ياسين: التدقيق الجنائي حماية للقطاع المصرفي وسمعة لبنان
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب ابراهيم منيمنة: نقطة الانطلاق لقانون الفجوة المالية هي التدقيق الجنائي كما علينا اتخاذ القرار بشأن الاتفاق مع صندوق النقد وهل معقول أن نغامر ببيع الذهب وهناك اشخاص لم يتحملوا مسؤولياتهم بعد؟
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: للمرة الأولى قانون الفجوة المالية فيه مساءلة ومحاسبة وغير صحيح من يقول عنه "عفى الله عن ما مضى" فقد أدخلنا عليه ضرورة إستكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة
lebanon 24
Lebanon24
29/01/2026 15:47:23 Lebanon 24 Lebanon 24

مارك ضو

لبنان

ايران

ايرا

ال ج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:33 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:31 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:27 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:22 | 2026-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-01-29
Lebanon24
08:33 | 2026-01-29
Lebanon24
08:31 | 2026-01-29
Lebanon24
08:27 | 2026-01-29
Lebanon24
08:22 | 2026-01-29
Lebanon24
08:21 | 2026-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24