Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
لبنان

ترتيبات تقديس الطوباوي كومورجيان بين الرئيس عون وبطريرك الأرمن الكاثوليك

Lebanon 24
29-01-2026 | 06:27
ترتيبات تقديس الطوباوي كومورجيان بين الرئيس عون وبطريرك الأرمن الكاثوليك
ترتيبات تقديس الطوباوي كومورجيان بين الرئيس عون وبطريرك الأرمن الكاثوليك photos 0
 عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، ، الأوضاع العامة وشؤون أبناء الطائفة الأرمنية، واطّلع على المراحل التي قطعها ملف تقديس الطوباوي الخوري الشهيد كوميداس كومورجيان، إضافة إلى الترتيبات الجارية لإعلان خادم الله الكاردينال كريكور أغاجانيان طوباويًا.

‏ونوّه البطريرك ميناسيان ب"جهود الرئيس عون من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتفعيل الحضور اللبناني في الخارج، بعد سنوات عدّة من الغياب".

والتقى الرئيس عون السفراء في الإدارة المركزية وتوجه اليهم بالقول:" ‏سهّلوا شؤون المواطنين بعيدًا من التعقيدات، وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج".

