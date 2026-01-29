ترتيبات تقديس الطوباوي كومورجيان بين الرئيس عون وبطريرك الأرمن الكاثوليك

عرض رئيس الجمهورية مع كاثوليكوس بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان، ، الأوضاع العامة وشؤون أبناء الطائفة الأرمنية، واطّلع على المراحل التي قطعها ملف تقديس الطوباوي الشهيد كوميداس كومورجيان، إضافة إلى الترتيبات الجارية لإعلان خادم الله كريكور أغاجانيان طوباويًا.

‏ونوّه البطريرك ميناسيان ب"جهود من أجل تعزيز الأمن والاستقرار وتفعيل الحضور اللبناني في الخارج، عدّة من الغياب".

والتقى الرئيس عون السفراء في الإدارة المركزية وتوجه اليهم بالقول:" ‏سهّلوا شؤون المواطنين بعيدًا من التعقيدات، وساهموا في تفعيل عمل السفارات في الخارج".