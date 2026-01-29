لقاء بين وزير الصحة ومجموعة البنك الدولي وعرض للمشاريع الحالية

عقد ركان اجتماعاً مع في انريكي بلانكو ارماس على رأس وفد، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية المخصصة للمتابعة الحثيثة والمستمرة للمشاريع المشتركة القائمة.

تناول الاجتماع استعراضاً شاملاً لآليات تنفيذ المشاريع الحالية، وضمان سيرها وفق الجداول الزمنية والأهداف المحددة، بما يضمن تعزيز وصول المواطنين إلى الشاملة ودعم القطاع الصحي والرعائي بكافة مستوياته.

كما تطرق البحث إلى التعاون في مشاريع مستقبلية استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وتحديث ، بما يواكب ويضمن استدامة جودة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.