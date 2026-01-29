تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لقاء بين وزير الصحة ومجموعة البنك الدولي وعرض للمشاريع الحالية

Lebanon 24
29-01-2026 | 06:48
عقد وزير الصحة ركان ناصر الدين اجتماعاً مع مدير مكتب مجموعة البنك الدولي في لبنان انريكي بلانكو ارماس على رأس وفد، وذلك في إطار الاجتماعات الدورية المخصصة للمتابعة الحثيثة والمستمرة للمشاريع المشتركة القائمة.

تناول الاجتماع استعراضاً شاملاً لآليات تنفيذ المشاريع الحالية، وضمان سيرها وفق الجداول الزمنية والأهداف المحددة، بما يضمن تعزيز وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية الشاملة ودعم القطاع الصحي والرعائي بكافة مستوياته.

كما تطرق البحث إلى آفاق التعاون في مشاريع مستقبلية استراتيجية تهدف إلى تطوير الخدمات الصحية وتحديث النظام الصحي الوطني، بما يواكب المعايير الدولية ويضمن استدامة جودة الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.

مواضيع ذات صلة
وزيرة التربية تتابع مشروع قرض البنك الدولي لإعادة إعمار جنوب لبنان
وزير المالية السوري يعلن والبنك الدولي توقيع الوثيقة الخاصة بمشروع إصلاح خطوط الربط الكهربائي
وزارة المالية تجتمع مع البنك الدولي لدعم التعافي الاقتصادي وتعزيز مشاريع الطاقة والمياه
الكرملين: لا خطط حالية لعقد لقاء بين بوتين وترامب قبل نهاية العام
النظام الصحي الوطني

المعايير الدولية

الخدمات الصحية

البنك الدولي

ناصر الدين

مدير مكتب

