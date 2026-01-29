تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اعتصام لموظفي الإدارة العامة في النبطية ومطالبة بتصحيح الرواتب

Lebanon 24
29-01-2026 | 06:55
اعتصام لموظفي الإدارة العامة في النبطية ومطالبة بتصحيح الرواتب
اعتصام لموظفي الإدارة العامة في النبطية ومطالبة بتصحيح الرواتب photos 0
نفذ موظفو الادارات العامة في النبطية اعتصاما حاشدا امام سرايا النبطية الحكومية بالرغم من الطقس العاصف والماطر ، للمطالبة بتصحيح الرواتب والاجور.

ورفع المعتصمون لافتات كتب على بعضها " العدالة الوظيفية مش خيار، بل واجب" ، و " كل شي عم يغلى الا كرامة الموظف ،كرامتنا خط احمر !!"، و " رواتبنا لا تكفينا فكيف نخدم الدولة ؟ ".

وألقى ممثل رابطة موظفي الادارة العامة في النبطية مسلم عبيد كلمة اعلن فيها "ان موظفي الادارة العامة يطالبون اليوم بتعديل جوهري على اقتراح القانون المعد من قبل مجلس الخدمة المدنية لناحية تقليص سنوات التقسيط ، سيما المطالب التالية : اعطاء عشرة رواتب بشكل فوري بالاضافة الى منحة مالية 10 ملايين لمدة 3 الشهر ، وعدم المس بالمعاش التقاعدي لانه من الحقوق المكتسبة للمواطنين، وادخال مقدمي الخدمات الفنية الى الضمان الاجتماعي ، لان ذلك يدخل ضمن المسؤولية المجتمعة للدولة اتجاه موظفيها ورفع قيمة التعويضات العائلية والمنح المدرسية "،لافتا الى ان" لجنة الرابطة في صدد دراسة التصعيد في تحركاتها لناحية امكانية مقاطعة التحضير والمشاركة في الانتخابات النيابية بالاضافة الى تعثر اجراء الامتحانات الرسمية".

كما القى رئيس مصلحة الاقتصاد في النبطية محمد بيطار كلمة اعتبر فيها ان "صمتنا لم يعد فضيلة والتحمل بلغ حدوده ونحن هنا لنقول كفى تهميشا وكفى تجاهلا وكفى استهتارا بنا وبعائلاتنا وحقوقنا لن تسقط ومطالبنا لن تخبو وصوتنا سيبقى عاليا حتى تسمع الحقيقة ونضج في السرايا الكبير وفي الحكومة وفي المجلس النيابي ، وعاش موظف الدولة صامدا".

كما ألقى مأمور نفوس النبطية محمد دهيني كلمة اعتبر فيها ان" الموظفين المعتصمين اليوم هم معمل انتاج الايرادات للدولة ، وفي الصورة نجد ان الادارة العامة في الدولة تتباهى بأصحاب ربطات العنق والبدلات الفاخرة امام الشاشات وبانجازات ما انجزناه نحن ، نحن الذين نقف في تحت الامطار وفي الحر نطالب كل يوم بحقوقنا المكتسبة ونحن العامود الفقري للادارة العامة ، وكل القطاع العام جندي مجهول يغذي الدولة بايرادات كبيرة ويخدم المواطن والدولة بكل مفاصلها ان في الوظيفة او في الانتخابات او الامتحانات الرسمية ونقوم بواجباتنا كاملة وان الاوان لهذه السلطة والقيميين على الادارة العامة لن يعطوا الموظف حقوقه المكتسبة والتي هي حق ان نتهاون به".

و لخص دهيني حياة الموظف في الدولة ببيت الشعر الذي يقول" اذا ما أطل الشهر ابغي زواله، لكي اتقاضى راتبي اخر الشهر ، كأني ابيع العمر فيما أناله ، فيا بؤس بعت من اجله عمري" .

كما القى حسين حمادي كلمة باسم تجمع الاجراء المتقاعدين في الادارات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات العامة دعا فيها الى" تحقيق مطالبهم وابرزها الاستفادة من معاش تقاعدي يحفظ كرامتنا ، او احتساب تعويضاتنا على سعر الصرف الحالي للدولار ، الى الضمان الاجتماعي".

كما ألقى رئيس دائرة في مالية النبطية حبيب معتوق كلمة دعا فيها "للتنبه مما يشاع دائما ان لا اموال في الخزينة اللبنانية ، الايرادات زادت 49 ضعفا ، ورواتبنا يجب ان تزيد بنفس هذه النسبة ، حتى لا نبقى مغبونين ولا احد يحملنا سبب الانهيار في البلد ، زرعوا باللاوعي عند المواطن ان سلسلة الرتب والرواتب عام 2017 والتي كانت تصحيح للرواتب هي السبب في انهيار البلد، وهذا ليس صحيحا ، سبب انهيار البلد هي ال30 مليار دولار الدعم ومئات ملايين الدولارات التي هُربت خارج البلد ، وليس الموظف سبب انهيار البلد".

وكانت كلمة للموظفة في مصلحة الزراعة في النبطية زهراء كركي طالبت" بحفظ كرامة الموظف وبالعدالة واعطاء الحقوق والكف عن اذلال الموظف والى متى يستطيع الموظف ان يتحمل كل هذه الاعباء التي تصب عليه وصبر الموظف تحول الى ظلم"، وقالت : "اعيدوا للموظف حقوقه واعيدوا للدولة هيبتها".

