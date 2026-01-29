نقابة المطاعم وهيئة سلامة الغذاء: يد واحدة لضمان جودة القطاع السياحي

عقد مجلس والمقاهي والملاهي والباتيسري في اجتماعاً اليوم برئاسة طوني في مكتب النقابة بعين المريسة، حيث استقبل رئيس الهيئة لسلامة الغذاء عوض وعضو ماري جوزيه شليطا. ويعد هذا اللقاء الأول بين الطرفين بعد تعيين الهيئة وصدور مرسومها، وقد خُصص لوضع أسس عملية وآليات عمل بناءة ومستدامة.



وخلال الاجتماع، أكد الحاضرون حرص النقابة على سلامة الغذاء، مشيرين إلى أن المنتسبين يعتمدون الرقابة الذاتية ويلتزمون بمعايير السلامة العامة والدفاع المدني حفاظاً على سمعة وعراقة القطاع. كما شددت النقابة والهيئة على أن صحة المواطنين هي الأولوية القصوى، مع طمأنة النقابة بأن جودة الخدمة والنوعية هما أساس نجاح وانتشار المؤسسات اللبنانية في الخارج.



وأبدت النقابة استعدادها الكامل للشراكة مع الهيئة، معربة عن أملها في أن تكون الهيئة الجهة الوحيدة المخولة بالرقابة والتطبيق لضمان حلقة غذائية متكاملة من المصدر إلى المستهلك، واختتم الاجتماع بتمني النقابة تخصيص ميزانية وازنة للهيئة ضمن موازنة 2026 لتمكينها من القيام بدورها الرقابي الفعال.





