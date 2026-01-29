لماذا ارتفعت أسعار اللحوم في لبنان؟

وأشار عيد، في بيان اليوم، إلى أنّ "أسعار اللحوم في ارتفعت منذ عام 2022 وحتى اليوم بنحو ثلاثة أضعاف، في حين أنّ أسعار اللحوم في لم تشهد الارتفاع نفسه بعد، إذ لا يزال سعر اللحم في السوق أقل من الضعف مقارنة بعام 2022"، لافتًا إلى أنّ هوامش الأرباح التي كان يحققها التاجر أو المستورد في السابق قد تراجعت بشكل كبير.وأوضح أنّ "سعر اللحم الطازج (باب أول) يتراوح اليوم في لبنان بين 17 و18 دولارًا، في حين يتراوح سعر اللحم البرازيلي من الأبقار الحيّة المذبوحة محليًا بين 12 و13 دولارًا"، كاشفًا في الوقت نفسه عن تسجيل ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البرازيلية في بلد المنشأ، ما يشكّل عاملًا إضافيًا ضاغطًا على السوق اللبنانية ويدفع باتجاه زيادة الأسعار.وأضاف عيد أنّ ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار يُعدّ من العوامل المؤثرة أيضًا، ولا سيّما أنّ سعر صرف اليورو بلغ حاليًا نحو 1.19 دولار، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر وكبير على كلفة استيراد اللحوم وأسعارها في السوق المحلية.ولفت إلى عامل إضافي يتمثّل في ارتفاع كلفة ، المرتبط بدوره بحركة السوق العالمية وقانون والطلب، في ظل الطلب المرتفع على ، ما يؤدي إلى تسجيل أسعار مرتفعة جدًا في هذا القطاع، وينعكس بدوره على أسعار اللحوم.