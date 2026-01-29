تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لماذا ارتفعت أسعار اللحوم في لبنان؟

Lebanon 24
29-01-2026 | 07:07
لماذا ارتفعت أسعار اللحوم في لبنان؟
لماذا ارتفعت أسعار اللحوم في لبنان؟ photos 0
كشف أمين سرّ نقابة تجّار المواشي الحيّة، ماجد عيد، أنّ أسعار اللحوم تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في مصادرها الأساسية، ولا سيّما اللحوم الأوروبية، إضافةً إلى عوامل مستجدّة من شأنها أن تدفع الأسعار الى الإرتفاع في السوق المحلية.

وأشار عيد، في بيان اليوم، إلى أنّ "أسعار اللحوم في أوروبا ارتفعت منذ عام 2022 وحتى اليوم بنحو ثلاثة أضعاف، في حين أنّ أسعار اللحوم في لبنان لم تشهد الارتفاع نفسه بعد، إذ لا يزال سعر اللحم في السوق اللبنانية أقل من الضعف مقارنة بعام 2022"، لافتًا إلى أنّ هوامش الأرباح التي كان يحققها التاجر أو المستورد في السابق قد تراجعت بشكل كبير.

وأوضح أنّ "سعر اللحم الأوروبي الطازج (باب أول) يتراوح اليوم في لبنان بين 17 و18 دولارًا، في حين يتراوح سعر اللحم البرازيلي من الأبقار الحيّة المذبوحة محليًا بين 12 و13 دولارًا"، كاشفًا في الوقت نفسه عن تسجيل ارتفاع كبير في أسعار اللحوم البرازيلية في بلد المنشأ، ما يشكّل عاملًا إضافيًا ضاغطًا على السوق اللبنانية ويدفع باتجاه زيادة الأسعار.

وأضاف عيد أنّ ارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار يُعدّ من العوامل المؤثرة أيضًا، ولا سيّما أنّ سعر صرف اليورو بلغ حاليًا نحو 1.19 دولار، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر وكبير على كلفة استيراد اللحوم وأسعارها في السوق المحلية.

ولفت إلى عامل إضافي يتمثّل في ارتفاع كلفة النقل البحري، المرتبط بدوره بحركة السوق العالمية وقانون العرض والطلب، في ظل الطلب المرتفع على خدمات الشحن، ما يؤدي إلى تسجيل أسعار مرتفعة جدًا في هذا القطاع، وينعكس بدوره على أسعار اللحوم.
 
