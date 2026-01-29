بعثة "سيدات البوشرية" للكرة الطائرة إلى الشارقة للمشاركة في دورة الألعاب العربية

تغادر صباح الجمعة 30 كانون الثاني بعثة نادي الشبيبة البوشرية للسيدات في الطائرة متوجهة إلى ، للمشاركة في النسخة الثامنة من دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات، والتي تستضيفها إمارة الشارقة في الفترة الممتدة بين 2 و12 شباط المقبل.



تترأس البعثة باسكال فارس القاصوف، وتضم شربل طربيه إدارياً، النار مدرباً وطنياً، موريس بو رعد معالجاً فيزيائياً، بالإضافة إلى 13 لاعبة بقيادة ميرا عدرا، وبمشاركة المحترفة الصربية آنا ماريا ميتروفيتش، كما يرافق البعثة رئيس النادي المختار شربل خوري.



ومن المقرر أن ينخرط الفريق فور وصوله في معسكر تدريبي بالجامعة بدبي، يتخلله مباراتان وديتان أمام فريقي الشارقة والجامعة الأمريكية.



وكان رئيس بلدية الجديدة-البوشرية-السد المحامي أوغست باخوس، ونائب اللبناني غسان قرداحي، قد حضروا الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، حيث أطلعوا من القاصوف على أجواء التحضيرات، وتمنوا للبعثة التوفيق في هذا الاستحقاق العربي.



من جانبه، أكد المدرب إيلي النار جهوزية اللاعبات الفنية والبدنية بعد تدريبات مكثفة، مشيراً إلى أن الفريق يطمح للمنافسة على اللقب والعودة بالكأس إلى ، لافتاً إلى تأقلم اللاعبة الصربية سريعاً مع المجموعة.





