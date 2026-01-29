"بيروت ماراتون" تُكرّم كشافة الجمعية الأرمنية

كرّمت جمعية " ماراتون" كشّافة العمومية الأرمنية، تقديراً لجهودهم التطوعية خلال سباق السيدات الذي أقيم في مدينة بالتعاون مع مجلسها البلدي.



أقيم حفل التكريم في مقر الجمعية الأرمنية (سنتر دميرجيان) في ، بحضور رئيستها مي وفد من جمعية "بيروت ماراتون"، إلى جانب أعضاء لجنة مقاطعة في الاتحاد العام الأرمني ومديري الجمعية والفريق الإعلامي.



وشمل التكريم 65 كشافاً وكشافة تولوا مهام تنظيمية عند نقطتي الانطلاق والوصول خلال السباق. وألقت الخليل كلمة شكرت فيها الشراكة المستدامة والتعاون المثمر مع الجمعية الأرمنية وجهازها الكشفي على مدار السنوات الماضية.



وعلى هامش الحفل، أعلنت الخليل عن تنظيم الجمعية لسباق "نصف ماراتون" في 8 شباط المقبل، والذي سينطلق من بلدة سلعاتا البترونية وصولاً إلى مدينة ، داعية الجميع للمشاركة في هذا الحدث الرياضي المرتقب.



اختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير على المتطوعين، فيما تسلّمت الخليل درعاً تكريمياً يحمل اسم الجمعية الأرمنية تقديراً لجهودها.





