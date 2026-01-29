"الريجي" تُكرم أجراءها وتُعلن تدشين خط إنتاج جديد

أعلن لادارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" المهندس سقلاوي، خلال حفل تكريم 49 أجيراً انتهت خدمتهم عام 2025، عن زيادة في الإنتاج الصناعي للمؤسسة بمعدل 15 في المئة، وارتفاع عائداتها بنسبة تتجاوز 20 في المئة، كاشفاً عن التحضير لتدشين خط إنتاج جديد خلال الأشهر المقبلة.



وفي كلمته خلال الحفل الذي أقيم في مقر الإدارة بالحدث، بحضور أعضاء وممثلي نقابات الموظفين والمزارعين، استعرض سقلاوي نجاحات المؤسسة، مؤكداً أنها باتت مثالاً يحتذى به للإدارات العامة بفضل وحدة الرؤية والانسجام بين فريق العمل. وأبرز دور "الريجي" في تسلم كامل محاصيل التبغ من المزارعين، وانتهاج سياسة اجتماعية شملت 83 بلدة، لا سيما في المناطق الحدودية الأمامية.



أشاد سقلاوي بمسيرة المكرّمين الحافلة بالعطاء، واصفاً إياهم بمثال الالتزام والمسؤولية. وشدد على أن نجاح المؤسسات يكمن في "الانتماء والكرامة" وليس فقط في الرواتب، مؤكداً أن "الريجي" تظل الأولى في رفد الخزينة بالإيرادات، وأن شتلة التبغ أصبحت قضية وطنية بفضل صمود المزارعين وتضحيات الموظفين الذين يعملون تحت مختلف الظروف.



من جانبه، ألقى رئيس نقابة موظفي وعمال "الريجي" حسام شريف كلمة نوه فيها بروح الوفاء التي تسود المؤسسة، مشيراً إلى أن المكرّمين قامات مهنية واجهت تحديات جسيمة وظروفاً قاسية بصدق وإخلاص. وأثنى شريف على القيادة الإنسانية لسقلاوي ودورها في صون المؤسسة والعاملين بها، خاصة خلال فترات الأزمات والحروب، عبر تأمين الدعم المالي والعيني والسكن للموظفين.



اختتم الاحتفال بتوزيع الهدايا التكريمية والشهادات التقديرية على الأجراء المنتهية خدمتهم، بالإضافة إلى ميداليات تكريمية قدمها صندوق التعاضد، تقديراً لسنوات خدمتهم الطويلة.





