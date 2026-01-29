تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"الريجي" تُكرم أجراءها وتُعلن تدشين خط إنتاج جديد

Lebanon 24
29-01-2026 | 07:43
A-
A+
الريجي تُكرم أجراءها وتُعلن تدشين خط إنتاج جديد
الريجي تُكرم أجراءها وتُعلن تدشين خط إنتاج جديد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المدير العام لادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" المهندس ناصيف سقلاوي، خلال حفل تكريم 49 أجيراً انتهت خدمتهم عام 2025، عن زيادة في الإنتاج الصناعي للمؤسسة بمعدل 15 في المئة، وارتفاع عائداتها بنسبة تتجاوز 20 في المئة، كاشفاً عن التحضير لتدشين خط إنتاج جديد خلال الأشهر المقبلة.

وفي كلمته خلال الحفل الذي أقيم في مقر الإدارة بالحدث، بحضور أعضاء لجنة الإدارة وممثلي نقابات الموظفين والمزارعين، استعرض سقلاوي نجاحات المؤسسة، مؤكداً أنها باتت مثالاً يحتذى به للإدارات العامة بفضل وحدة الرؤية والانسجام بين فريق العمل. وأبرز دور "الريجي" في تسلم كامل محاصيل التبغ من المزارعين، وانتهاج سياسة اجتماعية شملت 83 بلدة، لا سيما في المناطق الحدودية الأمامية.

أشاد سقلاوي بمسيرة المكرّمين الحافلة بالعطاء، واصفاً إياهم بمثال الالتزام والمسؤولية. وشدد على أن نجاح المؤسسات يكمن في "الانتماء والكرامة" وليس فقط في الرواتب، مؤكداً أن "الريجي" تظل الأولى في رفد الخزينة بالإيرادات، وأن شتلة التبغ أصبحت قضية وطنية بفضل صمود المزارعين وتضحيات الموظفين الذين يعملون تحت مختلف الظروف.

من جانبه، ألقى رئيس نقابة موظفي وعمال "الريجي" حسام شريف كلمة نوه فيها بروح الوفاء التي تسود المؤسسة، مشيراً إلى أن المكرّمين قامات مهنية واجهت تحديات جسيمة وظروفاً قاسية بصدق وإخلاص. وأثنى شريف على القيادة الإنسانية لسقلاوي ودورها في صون المؤسسة والعاملين بها، خاصة خلال فترات الأزمات والحروب، عبر تأمين الدعم المالي والعيني والسكن للموظفين.

اختتم الاحتفال بتوزيع الهدايا التكريمية والشهادات التقديرية على الأجراء المنتهية خدمتهم، بالإضافة إلى ميداليات تكريمية قدمها صندوق التعاضد، تقديراً لسنوات خدمتهم الطويلة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيلي إيليش تروّج وتنتج: دعم علني لألبوم "نات وولف" الجديد
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 18:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو فاعور: كل تأخير في إنتاج التسوية في قانون الانتخاب يضاعف المخاطر على إجرائها
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 18:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"بيروت ماراتون" تُكرّم كشافة الجمعية الأرمنية
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 18:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا تأثّر إنتاج "هوا تشيكن" بسبب "حريق أنفة"
lebanon 24
Lebanon24
31/01/2026 18:02:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المدير العام

لجنة الإدارة

اللبنانية

التزام

الطويل

ناصيف

العين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-31
Lebanon24
10:59 | 2026-01-31
Lebanon24
10:28 | 2026-01-31
Lebanon24
10:26 | 2026-01-31
Lebanon24
10:23 | 2026-01-31
Lebanon24
09:38 | 2026-01-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24