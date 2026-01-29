موظفو الإدارات العامة يعتصمون في صيدا: "حقوقنا ليست سلعة للمساومة"

نظّم موظفو ورؤساء في سرايا اعتصاماً احتجاجياً في باحة السرايا تحت شعار "نعمل لإعلاء شأن الإدارة وتطويرها"، رافضين إقرار الموازنة بصيغتها الحالية التي اعتبروها سياسة فرض أمر واقع تُهدر حقوقهم المقدسة وتجعلها ورقة للمساومة مع الهيئات الدولية.

وأكد المعتصمون، عبر لافتاتهم وهتافاتهم، أن كرامة الموظف ومنحه حقوقه العادلة هما الأساس لاستمرارية الخدمة العامة، محذرين من تجاهل مطالبهم في ظل التدهور المعيشي.



، فنّد رئيس مصلحة الصناعة في الجنوب، الدكتور ، التناقض بين الأداء المالي للدولة ومعاناة الموظف، لافتاً إلى أن ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% وفائض مالي بمليار دولار عام 2025، إضافة إلى ارتفاع احتياطيات والعملات الأجنبية.

وشدد هاشم على أن تراجع الدين العام جاء على حساب الموظفين الذين يعملون في ظروف قاسية، مؤكداً استمرار التحركات التصاعدية والإضرابات، التي شملت اليوم في الجنوب، حتى استعادة الحقوق كاملة ورفضاً لتحميل الموظف تبعات الأزمة وحده.



