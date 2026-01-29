تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

موظفو الإدارات العامة يعتصمون في صيدا: "حقوقنا ليست سلعة للمساومة"

Lebanon 24
29-01-2026 | 07:47
موظفو الإدارات العامة يعتصمون في صيدا: حقوقنا ليست سلعة للمساومة
موظفو الإدارات العامة يعتصمون في صيدا: حقوقنا ليست سلعة للمساومة photos 0
نظّم موظفو ورؤساء الإدارات العامة في سرايا صيدا اعتصاماً احتجاجياً في باحة السرايا تحت شعار "نعمل لإعلاء شأن الإدارة وتطويرها"، رافضين إقرار الموازنة بصيغتها الحالية التي اعتبروها سياسة فرض أمر واقع تُهدر حقوقهم المقدسة وتجعلها ورقة للمساومة مع الهيئات الدولية.
 
وأكد المعتصمون، عبر لافتاتهم وهتافاتهم، أن كرامة الموظف ومنحه حقوقه العادلة هما الأساس لاستمرارية الخدمة العامة، محذرين من تجاهل مطالبهم في ظل التدهور المعيشي.

من جهته، فنّد رئيس مصلحة الصناعة في الجنوب، الدكتور ذيب هاشم، التناقض بين الأداء المالي للدولة ومعاناة الموظف، لافتاً إلى أن الإدارة العامة ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% وفائض مالي بمليار دولار عام 2025، إضافة إلى ارتفاع احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية.
 
وشدد هاشم على أن تراجع الدين العام جاء على حساب الموظفين الذين يعملون في ظروف قاسية، مؤكداً استمرار التحركات التصاعدية والإضرابات، التي شملت اليوم تعاونية موظفي الدولة في الجنوب، حتى استعادة الحقوق كاملة ورفضاً لتحميل الموظف تبعات الأزمة وحده.

