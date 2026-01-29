تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
"ما عنا شي نعطيكن" تشعل الجدل بين الاساتذة وسلام
Lebanon 24
29-01-2026
|
07:53
photos
نقل رئيس
رابطة التعليم الأساسي
حسين جواد
عن رئيس الحكومة
نواف سلام
، في حديث تلفزيوني، قوله خلال لقاء مع الرابطة إن "لا أموال كافية لإعطاء الحقوق"، مضيفًا "روحوا على الإضراب ما عنّا شي نعطيكن".
وقال جواد إن الرابطة ستقدّم توصية بـ"
العصيان
التربوي
"، وتوصية بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية، إضافة إلى توصية بـ"الإضراب المفتوح" للجمعيات العمومية التي يعود لها القرار النهائي.
نفي سلام
في المقابل، صدر بيان عن
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
ردًّا على ما نُسب إلى سلام من قوله "ما عنا شي نعطيه للأساتذة"، نافياً الخبر "جملةً وتفصيلًا". وأكد البيان أن سلام شدد خلال اللقاء على أنه لا يريد إعطاء وعود غير قابلة للتنفيذ أو أرقام غير دقيقة قبل إقرار الموازنة، لكنه وعد باستكمال
النقاش
مع الروابط بعد ذلك، والتزم بالبدء بتصحيح الأجور والرواتب قبل نهاية شهر شباط.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع الذي عُقد صباحًا مع وفد من أساتذة التعليم الرسمي الثانوي والمهني والأساسي كان إيجابيًا، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بعد أسبوعين.
