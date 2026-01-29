سليمان: لن نصوّت على موازنة لا تحفظ كرامة العسكريين والموظفين

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "لن نصوّت على أي موازنة لا تلتزم إنصاف العسكريين، والأساتذة، والمتقاعدين، وموظفي القطاع العام.



فكل قرار يحفظ كرامة المواطن يُشكّل ركيزة أساسية لدعم استقرار الوطن والنهوض بمؤسساته".

