الحجار: صناعة الكبتاغون في لبنان انحسرت بالتعاون مع السعودية

قال : "ننسق مع في مكافحة تهريب المخدرات"، لافتاً إلى أن "صناعة الكبتاغون في انحسرت بالتعاون مع السعودية".

وأضاف لـ"العربية": " السعودية زودتنا بمعلومات عن مستودع للمخدرات بالبقاع".

وتابع قائلاً: "أوقفنا متورطين في إنتاج الكبتاغون بالبقاع كما وتم ضبط 84 مليون حبة كبتاغون وأكثر من 300 كلغم من الكوكايين في 2025".

وأضاف: "ضبطنا معامل لإنتاج الكبتاغون قرب الحدود مع ".