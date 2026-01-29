تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نفذ أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

Lebanon 24
29-01-2026 | 08:31
نفذ أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟
نفذ أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟ photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
 
في سياق تحقيقٍ أجرته مفرزة الضّاحية الجنوبيّة القضائيّة، في وحدة الشّرطة القضائيّة، مع شخصٍ موقوف لديها بجرائم سلب وسرقة ونشل وانتحال صفة أمنيّة، ويُدعى:
-خ. د. (مواليد عام 2004، لبناني)
اعترف بقيامه بهذه الأعمال، إمّا منفردًا أو بالاشتراك مع شخصٍ آخر، وذلك على الشّكل التّالي:
-/250/ عمليّة نشل محافظ يد وأجهزة خلويّة، بين مخيّم شاتيلا والرّحاب.
-/150/ عمليّة سلب، من خلال انتحال صفة أمنيّة، بين مخيّم شاتيلا والرّحاب.
-/15/ عمليّة سرقة درّاجة آليّة من مناطق سبلين، جدرا وبرجا.
تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ شريكه، المتواري عن الأنظار، والعمل جارٍ لتوقيفه.
بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف (خ. د.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في محلّة الأوزاعي ــ ثكنة الشّهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
