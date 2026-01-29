نفذ أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

في سياق تحقيقٍ أجرته مفرزة الضّاحية الجنوبيّة القضائيّة، في وحدة الشّرطة القضائيّة، مع شخصٍ موقوف لديها بجرائم سلب وسرقة ونشل وانتحال صفة أمنيّة، ويُدعى:

-خ. د. (مواليد عام 2004، لبناني)

اعترف بقيامه بهذه الأعمال، إمّا منفردًا أو بالاشتراك مع شخصٍ آخر، وذلك على الشّكل التّالي:

-/250/ عمليّة نشل محافظ يد وأجهزة خلويّة، بين مخيّم والرّحاب.

-/150/ عمليّة سلب، من خلال انتحال صفة أمنيّة، بين مخيّم شاتيلا والرّحاب.

-/15/ عمليّة سرقة درّاجة آليّة من مناطق ، جدرا وبرجا.

تمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ شريكه، المتواري عن الأنظار، والعمل جارٍ لتوقيفه.

بناءً على إشارة المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف (خ. د.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى المذكورة، الكائن في محلّة ــ ثكنة الشّهيد ، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.