لبنان
الجيش يتسلم دفعة أولى من آليات هبة قطرية في اللواء اللوجستي بكفرشيما
Lebanon 24
29-01-2026
|
09:02
أقيم في مقر اللواء اللوجستي في كفرشيما حفل تسلّم الدفعة الأولى من الهبة المقدمة من دولة قطر، عبر "صندوق قطر للتنمية"، لصالح الجيش، والتي تضمنت عدداً من الآليات.
وحضر الحفل السفير
القطري
في
لبنان
الشيخ
سعود
بن عبد الرحمن آل ثاني، والسفير الأمريكي ميشال عيسى، ونائب
رئيس الأركان
للتجهيز العميد الركن أمين القاعي ممثلاً
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط.
ألقى العميد الركن أمين القاعي كلمة أكد فيها أن هذه الهبة تأتي استكمالاً لسلسلة من المساعدات القيمة التي تقدمها السلطات
القطرية
، بهدف تلبية جزء من احتياجات المؤسسة العسكرية ودعم جهودها في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.
من جانبه، شدد السفير القطري على
التزام
بلاده الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان، وحرصها على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. وأكد أن دعم الجيش ينبع من الإيمان بدوره المحوري في صون الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن المبادرات القطرية الداعمة ستستمر في
المستقبل
.
وفي ختام الحفل، سلم العميد الركن القاعي كتاب شكر باسم قائد الجيش إلى السفير القطري تقديراً لدعم بلاده المستمر.
