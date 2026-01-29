الجيش يتسلم دفعة أولى من آليات هبة قطرية في اللواء اللوجستي بكفرشيما

أقيم في مقر اللواء اللوجستي في كفرشيما حفل تسلّم الدفعة الأولى من الهبة المقدمة من دولة قطر، عبر "صندوق قطر للتنمية"، لصالح الجيش، والتي تضمنت عدداً من الآليات.

وحضر الحفل السفير في الشيخ بن عبد الرحمن آل ثاني، والسفير الأمريكي ميشال عيسى، ونائب للتجهيز العميد الركن أمين القاعي ممثلاً العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط.



ألقى العميد الركن أمين القاعي كلمة أكد فيها أن هذه الهبة تأتي استكمالاً لسلسلة من المساعدات القيمة التي تقدمها السلطات ، بهدف تلبية جزء من احتياجات المؤسسة العسكرية ودعم جهودها في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره.



من جانبه، شدد السفير القطري على بلاده الثابت بالوقوف إلى جانب لبنان، وحرصها على تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. وأكد أن دعم الجيش ينبع من الإيمان بدوره المحوري في صون الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن المبادرات القطرية الداعمة ستستمر في .



وفي ختام الحفل، سلم العميد الركن القاعي كتاب شكر باسم قائد الجيش إلى السفير القطري تقديراً لدعم بلاده المستمر.



